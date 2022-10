El Gobierno promete a ERC que reformará el delito de sedición después de los Presupuestos

El Gobierno promete a ERC avanzar en la reforma del delito de sedición para ganarse su apoyo a los próximos Presupuestos Generales del Estado, aunque plantea hacerlo, eso sí, después de que las cuentas públicas salgan adelante. Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que el Ejecutivo tiene un "compromiso firme" con esta reforma, que ERC ha recuperado como prioridad en la negociación de los Presupuestos para 2023. Y fue un paso más allá y aseguró que el Gobierno la "traerá" al Congreso, aunque lo hará "en otro entorno" diferente al de las conversaciones para sacar adelante las cuentas.

Montero no mencionó expresamente la palabra "sedición" durante toda su intervención, pero sí planteó el discurso que lleva empleando el Ejecutivo desde hace meses: el de que tanto los ministros como el presidente Pedro Sánchez tienen "la voluntad de homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos". "Es un compromiso firme del presidente del Gobierno", insistió la titular de Hacienda, que aseguró que esa forma será abordada por el Ejecutivo en el Congreso, "que tendrá que decidir sobre esta cuestión".

La ministra no mencionó la posibilidad de que la reforma del delito de sedición no encuentre apoyos suficientes en la Cámara Baja, el argumento a través del cual el Ejecutivo la ha rehuido en los últimos meses y que, cuanto menos, es endeble porque la aritmética parlamentaria sí permitiría que esta reforma saliera adelante cómodamente. Eso sí: Montero tampoco concretó cuándo se plantea el Gobierno llevar al Congreso esta iniciativa, ni ofreció detalles sobre la reforma que estudia. Únicamente dijo que el asunto tendrá que abordarse "en otro entorno que no es este debate" de Presupuestos.

Más información en breve.