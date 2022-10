El presidente del CGPJ, tras la ruptura de las negociaciones entre el PP y el PSOE: "Esto es muy grave. Estoy muy indignado"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha mostrado este jueves su indignación y su preocupación por la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y el PP para la renovación de este órgano, tras casi cuatro años de bloqueo institucional.

"Es una situación muy grave que daña el funcionamiento de la Justicia", ha afirmado Mozo en declaraciones a la Cadena Ser, en las que ha emplazado a Gobierno y PP a "reanudar las conversaciones". "Estoy molesto. Estoy muy indignado. Realmente vemos que esta situación perjudica a la Justicia y el normal funcionamiento de la misma. Llevamos cuatro años y medio y esto no se puede dilatar mucho más", ha remarcado.

Mozo, que preside el CGPJ tras la dimisión de Carlos Lesmes hace más de dos semanas, ha insistido en que "la crisis institucional es profunda", y ha advertido a los partidos políticos de que "por encima de todo está la institución", cuyo bloqueo de casi cuatro años "afecta a órganos fundamentales".

"Por encima de todo está el cumplimiento de la Constitución y que la ley se cumpla. Las instituciones deben estar cada vez más afianzadas y que funcionen. Tenemos limitadas nuestras competencias y no es normal que estemos aquí así", ha subrayado, visiblemente contrariado por esta situación.

Mozo ha explicado que tras conocer la noticia de la suspensión de las conversaciones ha planteado a los vocales del CGPJ que celebren un Pleno del órgano "de aquí a 10 días" para "hacer planteamientos distintos". A la pregunta de si entre esos planteamientos está la dimisión en bloque de los miembros del CGPJ, ha manifestado que eso "no se ha planteado de momento". "No le puedo decir que vamos a renunciar o dimitir porque no lo hemos planteado. Tampoco creo que sea una solución que haya que tomar mañana", ha dicho.