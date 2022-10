El verdadero origen del Black Friday: ¿por qué se celebra? ¿Cuál es su significado?

Aunque para la fecha oficial quede más de un mes, nuestras miradas (y las de los que quieren ahorrar de verdad), ya están puestas en la celebración del Black Friday. El evento vuelve un año más a finales de noviembre, a pesar de que se espera que sean muchos los ecommerces que empiecen el mes ya con ofertas, y permite encontrar descuentos en todos los sectores (¡moda incluida!). Por ello, ya son muchos los que empiezan a comparar precios y a llenar de productos sus wish list, teniendo en cuenta los top ventas de cada campaña y el aumento de la demanda de ciertos artículos, como las mantas y edredones, lo que nos lleva a suponer que serán uno de los más buscados durante el próximo Viernes Negro.

Así, todos tenemos claro que ese último viernes de mayo, las tiendas y firmas lanzan promociones muy interesantes, pero, ¿cuándo surgió esta campaña? Como la mayoría de este tipo de eventos, el origen está en Estados Unidos y, aunque existen varias versiones sobre sus inicios, una de las más populares es la que la relaciona con el excedente de productos para el Día de Acción de Gracias en el país americano. Tras la celebración de esta jornada, los comercios estadounidenses experimentaban un superávit por las compras que los consumidores realizaban para prepararse para la época navideña.

Aunque hay otras teorías, está quedó patentada cuando, en 1961, en un boletín de noticias de Filadelfia se publicaba el caos de tráfico que había en las tiendas por las rebajas de este día. Por esta última razón, y por el hecho de que los comercios pasaban de números rojos a negros, se llamó Black Friday, y es ahí donde encontramos el significado de esta campaña.

¿Y el Cyber Monday?

El primer lunes después del Black Friday, que este año coincidirá con el 28 de noviembre, se celebra el Cyber Monday, pero, ¿siempre ha sido así? Lo cierto es que su historia es algo más reciente que la del Viernes Negro, pues no se le dio nombre hasta 2005 y no afianzó su éxito hasta hace unos años, cuando saltó las fronteras de Estados Unidos y se globalizó. Eso sí, da igual el punto del mundo en el que se celebre, que el componente de esta fiesta de los descuentos siempre es tecnológico, por lo que son muchos los que esperan las rebajas de este lunes para tachar de sus wish list los productos techie de las próximas navidades.

