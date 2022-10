Black Friday 2022: cuándo empiezan los descuentos en Zara, Mango, Springfield y otras tiendas de moda

Año tras año se confirma: el Black Friday ya no es exclusivamente para las ofertas tecnológicas. ¡Y no podemos estar más contentas con ello! El Viernes Negro, que este año se celebra el 25 de noviembre, nos da una buena excusa para añadir una nueva prenda a nuestro vestidor y es que la mayoría de firmas de moda también se suman a este black november. Y decimos noviembre porque la tendencia de los últimos años ha sido clara: no hay que esperar hasta finales de mes para disfrutar de los mejores descuentos, puesto que la campaña negra comienza a principios de mes.

Así, a esas alturas del año, el Viernes Negro nos da la oportunidad de conseguir rebajado ese abrigo con el que afrontar el invierno o un nuevo modelito para las jornadas laborales. Claro que, cada firma dará el pistoletazo de salida a la campaña en un momento diferente... ¡y no queremos que te pierdas ni un descuento de su catálogo!

De Zara a Springfield, ¿cuándo empieza su Black Friday?

Zara es, sin duda, una de las joyas fashion en las que aprovechar las rebajas del Black Friday, tanto para renovar nuestro armario invernal como para empezar a tachar posibles regalos para Navidad. Eso sí, por el momento no han confirmado la fecha exacta de su campaña, aunque, si siguen los pasos del año anterior, tendrán 24 horas non-stop en su web para conseguir las tendencias más buscadas de la temporada.

Mango, sin embargo, sí que apostó el pasado año por una black week que esperamos que repita este año. De momento, sí que podemos confirmar que se aplicarán en todas las secciones, de mujer a niños.

En Springfield se lanzan a los brazos del 25 de noviembre y ya tienen lista una cuenta atrás para que sus usuarios puedan ir tachando días en el calendario. Mientras, para que la espera no sea dura, ya han anunciado las ventajas de apostar por ellos: el periodo de devolución durará hasta el hasta el 15 de enero de 2023 (para que los que apuesten por la firma para los regalos de Reyes) y todo aquel que decida hacerlo en una de sus tiendas, recibirá una tarjeta regalo con el 20% de descuento para próximas compras. ¿Seguirá los mismos pasos Cortefiel?

En la misma línea lo hará Bershka que también tiene todo listo para el Viernes Negro y para que sus seguidores puedan conseguir los outfits más top de la temporada. Podrás encontrar vestidos, camisas, camisetas, faldas, chaquetas, cazadoras, pantalones, zapatos, calzado, sudaderas, sobrecamisas, abrigos… tanto de mujer como de hombre.

Por su parte, Stradivarius insta a sus seguidores a suscribirse a su newsletter para recibir en primicia la fecha del Black Friday y las condiciones que aplicarán, pero al pertenecer al grupo Inditex, como Pull&Bear o Massimo Dutti, todo apunta a que sus campañas serán similares a las de Zara y durarán 24 horas.

Poco se sabe de la campaña definitiva de H&M, una de las firmas que otros años ha alargado sus black days durante una semana. Tampoco han trascendido más detalles de la estrategia de la firma Uniqlo activará para estas fechas, aunque, tras la apertura de la nueva tienda en Madrid y su deseo de expandirse en España, todo apunta a una gran cobertura. Y su página web ya lo deja bien claro con la pregunta que lanza a sus usuarios: ¿estás preparado para descubrir las ofertas exclusivas? En ella encontremos moda para él, para ella y para niños.

El 25 de noviembre también es la fecha escogida por Women’Secret para su campaña black de este año. Aunque, para que las ofertas no nos pillen por sorpresa, desde su propia web nos animan a crear nuestra wish list para que tengamos todos los artículos bajo control. Además, la firma amplía sus plazos de devolución hasta el 15 de enero para facilitar las primeras compras navideñas. Si la devolución es en tienda, recibirás una tarjeta regalo con el 20% de la compra para futuras adquisiciones.

Y si preferimos comprar exclusivamente online, Shein es una de las plataformas de referencia. El año pasado, la firma llevó a cabo una campaña que duró una semana, incluyendo promociones por el Cyber Monday. Este año volverán los cupones y los descuentos en propuestas con precios ya de por sí ajustados. Si, en este sentido, apostamos por la moda low cost, no podemos olvidarnos de echar un vistazo al catálogo de Primark, con propuestas para todo tipo de público a precios más asequibles.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a la Newsletter de 20deCompras y descúbrelas.