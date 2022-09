Siete 'blazers' por las que apostar para sacar partido a la prenda de fondo de armario que más vas a ver este otoño

El LBD (little black dress, si aún no manejas la jerga fashion) no es una la única prenda versátil que, sí o sí, debemos tener de fondo de armario. Es más, cuando llega el entretiempo de poco sirve si no tenemos a mano prendas que logren convertirlo en un working look para el lunes o en la elección perfecta para una noche de sábado. Con otoño pisándonos los talones, llega el momento de buscar las capas que nos permitirán sacar partido a lo que ya tenemos al tiempo que se convierten en básicos fácil es de combinar con pantalones, faldas midi o incluso, vestidos mini. ¿Nuestra apuesta de la temporada? La blazer.

Esta chaqueta similar a la americana pero con un corte, habitualmente, más fluido y sporty es una prenda de fondo de armario que nos salvará de muchos apuros, tanto cuando queremos rebajar sofisticación a un vestido como cuando buscamos aportarle un toque classy a unos vaqueros. Tal es su utilidad que todo apunta que va a ser una de las prendas del otoño; eso sí, no será plaga porque las firmas han sacado tantos modelos que, créenos, no coincidirás con nadie en la oficina.

Para facilitarte la elección, que ya te avisamos que va a ser misión (casi) imposible porque hay mucho por lo que apostar, hemos hecho nuestra propia selección: siete prendas diferentes, para todos los gustos, con las que conseguir que cualquier look se eleve a la categoría de ‘Muy Imitable’. ¿Lista para enamorarte a golpe de scroll?

Fluida, estampada y en color morado

Su tejido fluido crea un efecto 'oversize' muy cómodo. Imagen cortesía de Springfield

El clásico pata de gallo, en versión torera

Este modelo cuenta con una doble abotonadura dorada. Imagen cortesía de Bershka.

Chaleco, en el color de la temporada

La versión sin mangas de las americanas también es una de las favoritas para esta temporada. Imagen cortesía de Sinsay

Un clásico: color azul marino con botones dorados

Lo clásico siempre es un acierto. Imagen cortesía de El Corte Inglés

Satinada y en un verde agua muy elegante

Este modelo satinado está disponible en otros dos colores. Imagen cortesía de Lefties.

De 'tweed' e inspiración sesentera

Los botones cuadrados y el cuello alto son los distintivos de esta pieza. Imagen cortesía de Ba&sh.

De cuadros, 'oversize' y casi una prenda de abrigo

Su tejido la hace perfecta para los días más fresquitos. Imagen cortesía de Springfield/High Spirits

