Diez consejos de la OCU para ahorrar el máximo dinero en las compras del Black Friday 2022

El Black Friday está a punto de comenzar y es la oportunidad perfecta para adelantar las compras navideñas, ya que esta campaña marca el inicio de las fiestas donde más dinero gastamos en regalos, caprichos y comida. No obstante, si quieres salir airoso de esta jornada de ofertas non-stop y comprar con éxito en las rebajas del Viernes Negro, la Organización de Consumidores y Usuarios ha destacado diez consejos para salir airoso de las compras y aprovechar de verdad el Black Friday. La piedra angular de estas recomendaciones es comparar antes de comprar, porque, "si vas a gastar, hazlo bien", como ha destacado la OCU.

Así que, apunta el primer consejo porque comparar es ahorrar. Para empezar, aunque la mayoría de tiendas y ecommerces rebajan sus productos para el Black Friday, puedes encontrar el mismo a precios muy diferentes. Además, puede que, si comparas un pelín más en profundidad, puedas encontrar un producto diferente, pero con mejor relación calidad-precio. La OCU (si surgen dudas) recomienda para esto utilizar sus comparadores para guiarte en precios y calidad. Lo mismo deberías hacer con el porcentaje de descuento: asegurarte de que aparece en la etiqueta o comprobar y comparar si es real.

Rebajas no es sinónimo de defectuoso

"La norma no permite que se vendan como rebajados productos defectuosos", ha sentenciado la OCU. Y es que, los productos rebajados tienen que tener la misma calidad siempre no se pueden vender solo (o aprovechar para hacerlo) aquellos que tienen algún tipo de tara y no pueden poner a la venta en una situación de compra normal.

Pero, además de tus derechos, hay que tener en cuenta también los de los comercios. Si compras un producto y tiene un defecto de fábrica, entonces, las tiendas están obligadas a devolverte el dinero. No obstante, si te arrepientes o equivocas de talla, no están obligadas a devolverte nada (salvo excepciones de políticas de devolución de algunas tiendas). Por eso, si quieres invertir bien tu dinero y acertar con las compras del Black Friday, piénsatelo bien.

Excepciones con previo aviso

Durante esta campaña pueden aplicarse alguna condición especial como el pago con tarjeta, cambiar la política de devoluciones, pero, siempre deberá avisarse de manera clara para que cualquier usuario lo vea, tanto en tienda física como en ecommerces.

Y para seguir con los consejos de la OCU, uno básico: conserva el ticket de compra, lo necesitas para cualquier devolución y para saber cuánto has comprado. Por otro lado, siempre que pongas una Hoja de Reclamación tienes que llevarte dos copias. Una para ti y otra para presentar a la Oficina de Consumo o esa reclamación no valdrá para nada.

Por último, si compras por internet, tienes 14 días para devolverlo y se recomienda que pagues con Paypal, lo más seguro, o con tarjeta de crédito, nada de transferencias. Y recuerda, el último consejo de la OCU: "Las compras impulsivas nunca fueron buenas: haz una lista de lo que necesitas. Piensa, medita... y de nuevo, compara".

