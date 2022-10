El Gran Wyoming, Ana Polvorosa... crece la lista de celebridades contra la exclusión de los perros de caza de la ley de protección animal

La campaña organizada por las protectoras de animales contra la enmienda del PSOE que pretende excluir a los perros de caza de la ley de protección animal continúa sumando apoyos del mundo de la televisión, el cine y la música. Más de una decena de actores, artistas y presentadores de televisión han querido formar parte de la campaña #MismosPerrosMismaLey, protagonizada por un autobús con el rostro de Pedro Sánchez y un galgo ahorcado.

Las protestas no cesan desde que Patxi López, portavoz del partido socialista, anunciase una enmienda que excluye a los perros de caza de la Ley de protección y bienestar animal, "abriendo la puerta al maltrato, la cría indiscriminada y sin control, la matanza de cachorros recién nacidos en función del sexo deseado y el sacrificio de adultos que no reúnen las características buscadas para su uso", según defienden las más de cien protectoras y organizaciones animalistas que han llevado a cabo esta campaña de protesta.

Entre las diferentes acciones que han tomado estas organizaciones, sin duda la más llamativa es la iniciativa del autobús protesta. Se trata de un autobús de color rojo protagonizado por el rostro del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y el dibujo de un galgo ahorcado, acompañados por lema #MismosPerrosMismaLey y la frase: "No a la exclusión de los perros de caza de la Ley de protección animal".

El pasado 27 de octubre empezó a circular por las calles de Madrid capital, recorriendo cada barrio y sumando apoyos, no solo de aquellos involucrados en temas animalistas (protectoras y organizaciones), si no también de celebridades como Fernando Tejero, Susana Griso o Jorge Fernández, entre otros.

Un perro de caza no es diferente a un perro casero

En los días que lleva el autobús circulando han sido muchos famosos los que han querido mostrar su opinión sobre este polémico tema y apoyar a las protectoras y organizaciones que luchan por defender los derechos de todos los perros.

Es el caso, por ejemplo del Gran Wyoming, quién se subió al autobús declarando que es "totalmente ridículo que los perros de caza queden desprotegidos". "Como si ellos decidieran qué hacer con su vida y al elegir ese camino, pierden sus derechos. Es lo mismo que crear una ley que proteja a los animales de compañía excepto a los de un barrio concreto, por conseguir votos de ahí", ha dicho en un vídeo promovido por las protectoras en redes sociales.

"Yo creo que el orden jurídico tiene que tener algún tipo de lógica. Van a sacar una ley de protección animal que ya estaba más o menos clara y, de repente, por una cuestión electoral, meten una enmienda que trata de que los perros de caza tienen distinta consideración por esa función especial que cumplen. ¿Qué significa esto, que si tengo un perro de caza lo puedo matar a palos? Es estúpido", declara el presentador.

🚌🛑❗ El Gran Wyoming también se une a la campaña para que los perros de caza no sean excluidos de la Ley de Protección Animal.

Wyoming se pregunta: "¿Quién teme a esta ley?"



Wyoming se pregunta: "¿Quién teme a esta ley?"



💪 Únete también, etiquetando a @PSOE @gpsCongreso @sanchezcastejon #Mismosperrosmismaley pic.twitter.com/YR6xpgf8q4 — AnimaNaturalis (@AnimaNaturalis) October 6, 2022

La actriz Ana Polvorosa, conocida por series de televisión como Aída, también se ha unido a la campaña #MismosPerrosMismaLey lanzando una pregunta: "¿Entendéis que haya alguna diferencia entre un perro de caza y uno que convive en un hogar?".

"No a la exclusión de los perros de caza de la ley de protección animal", defiende la actriz en el vídeo promovido por los organizadores de la campaña en Twitter.

🚌🛑❗La actriz @lapolvorrosa también se une a la campaña #MismosPerrosMismaLey y dice: "NO a la exclusión de los #perros de caza de la Ley de Protección Animal".



💪 ¡Díselo tú también al @PSOE, @gpsCongreso y a @sanchezcastejon! pic.twitter.com/EscZsC5lNC — Fundación FAADA (@FAADAorg) October 10, 2022

Otra cara conocida que se ha subido al autobús por los derechos de los animales "para que no dejen a los perros de caza fuera de una ley que les proteja" ha sido el presentador y periodista de La Sexta Iñaki López, quién ha asegurado que "no tiene absolutamente ningún sentido que unas razas de perros queden protegidas y otras no".

Por su parte, la cantante del grupo Amistades Peligrosas, Cristina del Valle también se ha unido a la campaña y ha anunciado las concentraciones en la sede del PSOE en Ferraz "para seguir exigiendo la retira da de la enmienda de la Ley de protección animal que excluye de la misma a los perros de caza, los perros más maltratados, abandonados y asesinados".

"No vamos a parar, no vamos a cesar de pedir la retirada de esa enmienda porque es una indignidad y como sociedad no nos lo podemos permitir", añade. "Mismos perros, mismos derechos".

🔴🚍🐕 @cristinadelvalle se une a la campaña contra la enmienda del @psoe que deja fuera de la Ley de Protección Animal a los perros de caza.

✊📢 ¡Además, te anima a participar en las acciones que se convoquen!



✊📢 ¡Además, te anima a participar en las acciones que se convoquen!@gpsCongreso @sanchezcastejon#MismosPerrosMismaLey pic.twitter.com/MJd5L4JC3T — Fundación FAADA (@FAADAorg) October 9, 2022

Sandra Sabatés, colaboradora en El Intermedio, también se pregunta "cómo es posible que se ponga en marcha una ley de protección animal y que se pretenda dejar fuera a los perros de caza". "Si lo que necesitan estos perros es precisamente protección porque en muchísimas ocasiones son maltratados, torturados, malviven en condiciones pésimas, son ejecutados...", expresa.

"No podemos dejarlos al margen. Yo digo no a la enmienda del PSOE al proyecto de Ley de protección y bienestar de los animales, porque los perros de caza necesitan amparo legal. Mismos perros, mismas leyes", concluye.

🚌🛑❗@sandrasabates11 se une a la campaña para que los perros de caza no sean excluidos de la Ley de Protección Animal.

👎Es inaceptable



👎Es inaceptable



💪Únete también a esta campaña, a través de redes etiquetando a @PSOE @gpsCongreso @sanchezcastejon #MismosPerrosMismaLey pic.twitter.com/RgcXFqY1Wg — Fundación FAADA (@FAADAorg) October 8, 2022

Además de estas personalidades, otros muchos se han sumado a la campaña, como el presentador y veterinario Carlos Rodríguez, quién considera la enmienda "una aberración" al defender que "los perros son perros, independientemente de lo que hagan"; la periodista Sandra Golpe quién ve "evidente" que "los perros de caza son iguales que todos los demás perros" o la actriz y presentadora Sonia Ferrer, quién se ha fotografiado junto al autobús.