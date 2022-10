El motivo por el que Dabiz Muñoz no tiene hijos con Cristina Pedroche

Dabiz Muñoz charló con Joaquín Sánchez en el estreno de El novato, el nuevo programa de entrevistas que el jugador del Betis conduce en Antena 3. En su conversación hablaron de la vida profesional y personal del chef, que fue preguntado por sus intenciones a la hora de formar una familia.

El cocinero explicó que ni su mujer, Cristina Pedroche, ni él tienen intenciones de ser padres a corto plazo, pues no se encuentran en el momento vital adecuado para ello.

El chef y la presentadora están centrados en cumplir con sus respectivos proyectos profesionales. Eso sí, no rechazan la idea de tener hijos. "No tengo claro que haya renunciado", reflexionó Muñoz en el programa.

"Es verdad que yo ya empiezo a ser mayor, pero Cristina es muy joven todavía. No he renunciado a ello, simplemente es que pienso que no es el momento", apuntó.

"Si lo hacemos será porque podemos compaginarlo, que si yo tengo que renunciar a cosas, ella tenga que renunciar a las suyas y así nos ayudemos", reconoció el creador de DiverXO.

En una entrevista con 20minutos, Cristina Pedroche también se pronunció al respecto: "Ser madre no me va a hacer ser mejor mujer, ni me va a completar. Hay mujeres a las que quizás sí, y respeto su opinión, pero también estaría bien que se respetara la mía".