Entrevista | Cristina Pedroche: "Ser madre no me va a hacer mejor mujer"

Cristina Pedroche tenía 12 años cuando le bajó la regla por primera vez. Por aquel entonces, como tantas mujeres, hablaba de ello bajito y con disimulo. Ahora aboga por hacerlo con claridad, derribando tabúes y presentando una innovadora copa menstrual que permite mantener relaciones sexuales.

Dice que conoció esta alternativa para la higiene íntima a través del yoga... Sí, todo empezó cuando me inicié en esta práctica y conocí a mi profesora, ahora mi mejor amiga, Maite Aguirre. Ella me aconsejó esta opción, con la que cuidamos nuestra salud íntima y el medioambiente. Además, una copa te vale para diez años, así que imagínate el ahorro que supone. En concreto, el disco menstrual que ofrece Intimina permite mantener relaciones con penetración. Eso sí, es importante decir que no es un método anticonceptivo ni te protege de ETS. Hay que derribar los tabúes sobre el sexo y la regla.

¿Se suele pensar que es incompatible disfrutar de la sexualidad con la menstruación? Es que, de hecho, es al revés. Cada mujer es un mundo, pero, normalmente, cuando tienes la regla es cuando más puede apetecerte disfrutar de ti, de tu sexualidad. Entonces, que nada te frene. Estas propuestas existen para ayudarte.

¿Su relación con el ciclo ha cambiado? Ha cambiado porque he madurado. Cuando estaba en el instituto le pedía a una amiga un tampón y me lo daba con vergüenza. Me iba al baño con él superescondida. Pero la sangre es sangre. Si alguien se cae y se hace una herida, no nos escandaliza.

Recientemente compartió un vídeo donde daba consejos para calmar los dolores menstruales. A algunas mujeres la regla les produce un malestar prácticamente incapacitante. ¿El sistema se solidariza lo suficiente con esta parte de la población? Creo que estamos avanzando. El camino sigue su curso, pero quedan muchas cosas que hacer. Hay mujeres que sienten mucho dolor, y esto no hay que normalizarlo. Si lo tienes, debes ir a la consulta de ginecología, porque puede ser endometriosis. Pero si es un dolor, entre comillas, normal, no vale solo con quedarte tirada en el sofá comiendo helado. Si tu cuerpo te está pidiendo eso es porque durante la etapa premenstrual no has tomado los suficientes nutrientes que tu organismo necesita para enfrentarse a la regla.

Cristina Pedroche posa en la presentación del nuevo disco menstrual de Intimina. JORGE PARÍS

Anima a usar esta opción bajo el lema Let your body talk. ¿Hubo alguna etapa en su vida en la que no se trató lo suficientemente bien? Cuando era adolescente era más inconsciente y me daba igual todo. Había meses en los que estaba más cansada, en otros tenía más energía, o me apetecía menos hacer deporte… También cambiaban mis sensaciones en función de los días. Y era de las que se hinchaban a chocolate y bollería industrial.

¿Cuán importante es seguir una buena alimentación? El cuerpo es supersabio. Desde los 25 años me cuido muchísimo, y cuando pruebo algo que tiene demasiado azúcar, no me gusta. Si comes sano y lo combinas con un poquito de deporte, estás divina. No solo por fuera, sino también por dentro. Hay personas que prefieren cuidar a cuidarse, pero nunca vas a cuidar bien si no te cuidas tú primero.

En las últimas campanadas hizo una llamada a la sociedad para que fuera más respetuosa. ¿Cómo lidia usted con las faltas de respeto? Lidio mal con la intolerancia, pero creo que se está avanzando. Está calando el mensaje ‘sé quien quieras ser’. Hay que actuar libremente y, por supuesto, sin meterse con nadie ni nada. Hay muchas agresiones en las noticias, y eso tendría que estar erradicado, pero va en la educación. Da igual que siendo adultos pensemos de una manera si luego no inculcamos a nuestros hijos que el respeto está por encima del machismo, el racismo, la discriminación por clase social… No hay que educarlos solo en el colegio.

Es muy activa en las redes sociales. ¿Alguna vez ha pensado en abandonarlas? Claro, muy a menudo. Es cierto que a partir del 1 de enero la cosa se intensifica. Ahora parece que está de moda hablar de la salud mental, que me parece que está bien, pero hay maneras de hacerlo que me hacen pensar que es marketing. No me gusta cómo se trata a veces el tema, porque es una cosa muy seria. Aun así, prefiero que se hagan camisetas si eso hace que la gente hable más de ello. Y, sobre todo, que se plantee si necesita terapia. Sobre todo hay que analizarse. Por eso a la gente le cuesta tanto meditar, porque significa quedarte en silencio contigo misma y mirar hacia adentro. Yo recomiendo muchísimo meditar y hay quienes me dicen: 'Es que no puedo, es que me entra sueño, me pongo nerviosa, no noto los beneficios…'. Pero, ¿cuántas veces lo has hecho? Porque te comas una ensalada un día y un filete de pollo a la plancha no significa que estés haciendo dieta. La rutina la coges a larga, y con la meditación para lo mismo, hay que darle tiempo.

¿Medita todos los días? Medito desde que empecé con el mundo del yoga, pero antes lo hacía día sí, día no… Hace un año y una semana dije que iba a meditar todos los días, que iba a ponerme una rutina. A veces me ponía la alarma para que no se me olvidara. Ahora, si no medito, no soy capaz ni de hablar. Me levanto, hago pis, me tomo el café y medito. Mi mente ya se ha acostumbrado. No hace falta estar una hora meditando, con veinte minutos es suficiente. Vivimos con las prisas. Estamos todo el tiempo pensando en el futuro y en el pasado, pero el único tiempo que existe es el presente. Vívelo ahora y cuídate ahora. No te atormentes con lo que podrías haber hecho en el pasado ni planifiques muchísimo el futuro, porque luego viene una pandemia y te dice que te quedas en tu casa.

Insiste en que no pretende ser madre ahora mismo, pero siempre se le pregunta por una fecha. ¿Cómo recibe este interés? La gente es muy pesada. Yo no he dicho que no quiera ser madre, sino que no entra en mis planes ahora. Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos. Ahora tengo 33 años, me quiero comer el mundo, y eso no significa que si eres madre no puedas hacerlo, pero no entra en mis planes. Ser madre no me va a hacer ser mejor mujer, ni me va a completar. Hay mujeres a las que quizás sí, y respeto su opinión, pero también estaría bien que se respetara la mía. Hay mujeres que quizás están intentando quedarse embarazadas, y cuando se les pregunta esto, piensan: 'Es que no puedo'. Es una pregunta tan íntima y privada que si la mujer no quiere hablar sobre esto, no hay que insistir. Yo, ahora mismo, soy una persona plena, feliz, que me cuido y me mimo. No necesito más. Tengo una pareja a la que amo, por la que lo doy todo, que me complementa, me ayuda, me hace mejor… Pero más me quiero yo. Y lo mismo pasaría si tuviéramos hijos.