Cristina Pedroche, tras su 'campanazo': "Están siendo días difíciles, hay comentarios que me hacen sentir mal"

Han pasado ya unos días del histórico registro de Antena 3 en la retransmisión de las Campanadas, pero Cristina Pedroche, sin duda alguna la artífice de este hito en audiencias, sigue siendo noticia por unas cosas u otras.

Enormes datos gracias al 'efecto Pedroche', que ha conseguido que la cadena principal de Atresmedia haya hecho realidad el histórico sorpaso sobre TVE en la última retransmisión del año, quizá la noche más especial y, por supuesto, una de las más valoradas por los anunciantes de televisión.

Ahora, con un poco más de calma, la vallecana llama a la reflexión y de ello ha hecho gala en su perfil de Instagram, donde se ha abierto en canal con sus seguidores.

Ahí ha contado cómo vive el éxito y la repercusión de su retransmisión. "Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles", reconoce la colaboradora de Zapeando. "Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal".

Según ha relatado, quería que este año "fuera el más especial". "Lo disfruté muchísimo. Me sentí más guapa que nunca, con una energía arrolladora, segura de mí misma y orgullosa de lo que estaba pasando", reconoce.

Además, asume que la decisión de acompañar a los españoles cada Nochevieja no está en su mano, sino de la cadena, pero que, si por ella fuera, despediría la última noche del año toda su vida.

Tras reconocer que no le interesan los datos de audiencia, ya que ese no es su objetivo, quiere "estar tranquila". Eso sí, reconoce que todo lo conseguido es para ella "una recompensa personal".

Lo que cobra

Según señala The Objective, se estima que Cristina Pedroche cobra alrededor de unos 60.000 euros por estar en directo desde la Puerta del Sol, llegando casi al doble de lo que cobrarían otras presentadoras en la misma noche del año, cuyo sobresueldo llegaría a los 30.000 euros, excluyendo, eso sí, a Anne Igartiburu, ya que se estima que la cifra "es bastante superior a los 30.000 euros por cabeza".

¿En qué invierte?

Una cantidad que, junto a otras que se embolsa por colaboraciones o publicidad, invierte, según cuenta la revista Semana, en los negocios de su marido, Dabiz Muñoz, en los que participa en un total del 10%.

Este mismo año, la presentadora confirmaba que se expandía su negocio y abrirían un restaurante en los Emiratos Árabes y en Barcelona.

Además, y siempre según la misma información, la televisiva también gestiona su dinero a través de inversiones inmobiliarias. Desde un piso de 70 metros cuadrados en el barrio de Embajadores -la que comparte con el cocinero-, a otra propiedad en el barrio de Legazpi y otra en Coslada.