La anomalía con la que nació Joaquín Sánchez deja sin palabras a Dabiz Muñoz en 'El novato'

El futbolista Joaquín Sánchez se estrenó este miércoles 5 de octubre como entrevitador en El novato, un formato que comparte mecánica y productora (Proamagna) con Mi casa es la tuya.

El programa se pudo ver en Antena 3 y el primer invitado fue Dabiz Muñoz, cocinero español especializado en cocina de vanguardia con tres estrellas Michelin. Este, además, presentó al equipo de DiverXO: Pablo Sobrino, el chef ejecutivo; Marta Campillo, la jefa de sala y Pedro Casado, el CEO de DiverXO.

Los tres integrantes del equipo junto a Dabiz Muñoz disfrutaron de una anécdota que les cuenta Joaquín. "Yo nací con un huevo defectuoso, sin hacer" contó el futbolista, utilizando "huevo" como eufemismo de "testículo".

El chef no pudo creerse lo que le está relatando el sevillano y le pregunta si está bromeando con él. De hecho, Javier Ruiz, subdirector de Proamagna, contó en Twitter que detrás de cámaras insistió en preguntar si la anécdota era real.

Por su parte, Joaquín juró que se trataba de una historia verídica, pero lo mejor llegó cuando explicó los consejos del médico para que su "huevo se acabara de hacer":

"El médico le dijo a mi madre que había que esperar un poco para operarme o que, para que se me cociera el huevo, me tenía que poner todos los días 20 minutos al sol", recordó, ante unos interlocutores perplejos.

Después, tranquilizó al chef, que quiso saber cómo había evolucionado la anomalía. "Lo tengo ya todo al mismo nivel, están los dos perfectos. Mi hermana mayor me lo cuenta muchas veces, que era ella quien me ponía muchas veces al sol. Me tapaba entero y el huevo al sol", narró, ante un Dabiz Muñoz incapaz de parar de reír y sentenció: "Esto es lo mejor del día".