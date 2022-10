El Gobierno eleva un 21% el presupuesto de la ayuda de 100 euros por hijo y finalmente la ofrecerá a madres en paro a partir de enero

La ampliación de la ayuda de 100 euros mensuales por cada hijo de entre 0 y 3 años para que llegue también a las madres sin contrato de trabajo se pondrá en marcha a partir de enero de 2023. Así lo confirmó este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras presentar en el Congreso el proyecto completo de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, que ahora tendrán que ser aprobados por la Cámara Baja. La partida para esta ayuda, que hasta ahora estaba vigente solo para madres que tuvieran trabajo, crece aproximadamente un 21% con respecto a la de 2022 para alcanzar también a los niños de progenitoras desempleadas.

El anuncio de Montero de este jueves supone un cambio en la hoja de ruta inicial del Gobierno, ya que lo previsto hasta ahora era que la deducción de 100 euros mensuales se extendiera también a las paradas una vez se apruebe la ley de familias. No obstante, eso hubiera supuesto retrasar la medida hasta, al menos, bien entrado 2023, ya que la norma ni siquiera ha pasado por el Consejo de Ministros y, una vez lo haga, tendrá que realizar toda la tramitación parlamentaria y ser votada y aprobada por el Congreso.

"En el primer acuerdo al que llegamos con nuestro socio de Gobierno coincidimos en que las medidas que acompañan a la ley de familias tenían que estar contempladas en la ley de familias", explicó Montero. Eso no ha cambiado, y la extensión de la prestación por crianza irá incluida en la norma. No obstante, Montero explicó que, "en los últimos días, llegamos a la conclusión de que era bueno que la medida entrara en vigor en enero de 2023", por lo que también irá recogido en el proyecto de Presupuestos que se presentó este jueves.

La ministra de Hacienda cifró en "algo más de 200 millones" de euros el coste de extender la deducción de 100 euros al mes para las madres de niños de 0 a 3 años que estén en paro. Esa cantidad se suma a los 953 millones que cuesta al Estado la ayuda como está actualmente diseñada, es decir, para progenitoras con contrato laboral. Y los 1.153 millones que suman ambas cifras son casi un 21% más que los 909 millones gastados este año en esa partida.

Una ayuda muy amplia, pero no universal

La extensión de esta medida a madres sin trabajo ha sido una de las reivindicaciones principales de Unidas Podemos en la negociación de los Presupuestos con el PSOE, aunque los morados no han conseguido que la prestación se convirtiera en universal, como era su intención inicial. No obstante, una amplia mayoría de las madres que tengan a su cargo un menor de entre 0 y 3 años podrán cobrarla, a condición de que cobren cualquier prestación o subsidio por desempleo o, como hasta ahora, tengan trabajo.

El diseño final de la ayuda sí establece algunas excepciones, y es por eso por lo que no puede decirse que los 100 euros mensuales vayan a llegar universalmente a todas y cada una de las madres de niños de entre 0 y 3 años. Para percibir la ayuda, en el mes en el que nace el niño su progenitor tiene que haber estado cotizando al menos un día o, en su defecto, estar cobrando el subsidio de desempleo. Si no se cumplen esas condiciones, no se empezará a cobrar la ayuda.

No obstante, no cumplir esos requisitos no implica que a la familia se le cierre definitivamente la puerta a percibir la ayuda. En el momento en el que la madre cotice 30 días a la Seguridad Social -y siempre que el menor siga teniendo entre 0 y 3 años- generará automáticamente el derecho a recibir la prestación, y además la tendrá hasta un mes y medio después de que el niño cumpla los 3 años. Quedan fuera, por tanto, las personas que no trabajen ni cobren prestación por desempleo o las que trabajen en B.