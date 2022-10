Para desempleadas y protegida frente al despido: 4 respuestas sobre la ayuda de 100 euros por hijo pactada por PSOE y Podemos

El pacto entre PSOE y Unidas Podemos para cerrar un proyecto de Presupuestos para 2023 que llevar al Congreso incluye varias cuestiones que no están estrictamente relacionadas con las cuentas. La ley de familias, cuyo borrador ha elaborado el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra, es una de ellas, ya que las dos fuerzas que componen el Gobierno han acordado iniciar su tramitación en las próximas semanas y también que esa norma incluya la extensión de la ayuda de 100 euros por hijo de entre 0 y 3 años también a madres sin un trabajo remunerado.

Esta medida, una de las banderas de Unidas Podemos durante la negociación, no se pondrá en marcha de manera inmediata, aunque los fondos para implementarla sí estarán consignados en los Presupuestos. Para que las nuevas receptoras comiencen a cobrar la ayuda habrá que esperar hasta que la ley de familias se apruebe en Consejo de Ministros y, posteriormente, reciba la luz verde del Congreso, lo que -como mínimo- tardará varios meses. Pese a la presión de los morados, además, la ayuda de 100 euros no será universal: estas serán las condiciones para beneficiarse de ella.

¿Podrán cobrarla todas las familias?

No, aunque sí una amplia mayoría de las que tengan a su cargo un menor de entre 0 y 3 años. Actualmente, ya pueden beneficiarse de la ayuda de 100 euros al mes las madres que tienen trabajo a través de una deducción fiscal o de una ayuda directa. Y lo acordado, a grandes rasgos, es que la nueva ley de familias permita beneficiarse de esta subvención también a las madres sin un trabajo asalariado, a condición de que cobren cualquier prestación o subsidio por desempleo.

¿Hay excepciones a esta norma?

El diseño final de la ayuda sí establece algunas excepciones, y es por eso por lo que no puede decirse que los 100 euros mensuales vayan a llegar universalmente a todas y cada una de las madres de niños de entre 0 y 3 años. Para percibir la ayuda, en el mes en el que nace el niño su progenitor tiene que haber estado cotizando al menos un día o, en su defecto, estar cobrando el subsidio de desempleo. Si no se cumplen esas condiciones, no se empezará a cobrar la ayuda.

No obstante, no cumplir esos requisitos no implica que a la familia se le cierre definitivamente la puerta a percibir la ayuda. En el momento en el que la madre cotice 30 días a la Seguridad Social -y siempre que el menor siga teniendo entre 0 y 3 años- generará automáticamente el derecho a recibir la prestación, y además la tendrá hasta un mes y medio después de que el niño cumpla los 3 años. Quedan fuera, por tanto, las personas que no trabajen ni cobren prestación por desempleo o las que trabajen en B.

¿Qué pasa si la madre pierde el trabajo?

Nada. El diseño de la ayuda incluye protección para las perceptoras de los 100 euros ante un despido o la pérdida del empleo por cualquier otra circunstancia, por lo que todas las mujeres que reciban la prestación seguirán cobrándola hasta que el niño cumpla 3 años incluso si dejan de trabajar.

¿También vale para quienes trabajen a tiempo parcial?

Sí. Según lo pactado por PSOE y Unidas Podemos, no habrá distinción entre trabajadoras que hagan jornadas completas y las que únicamente trabajen a tiempo parcial: todas ellas tendrán derecho a cobrar los 100 euros mensuales, incluso aunque su empleo sea parcial durante los tres años que puede disfrutarse la ayuda.