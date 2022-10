Los progresistas del CGPJ se plantan ante el bloque conservador y buscarán con Lesmes "otras vías" para renovar el Constitucional

El inmovilismo del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en las negociaciones para la renovación del Tribunal Constitucional ha acabado con la paciencia de sus interlocutores. El ala progresista del órgano de gobierno de los jueces ha decidido, por tanto, dar cuenta de la falta de horizonte temporal de la negociación al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y plantear "otras vías" para lograr realizar los nombramientos en los próximos días.

Los vocales del Consejo encargados de nombrar a dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional se han reunido este miércoles para acometer su tarea, pero no lo han logrado. Es la tercera reunión que mantienen con este propósito, pero el ala conservadora de la negociación afirma que, a pesar de la "intensa búsqueda" de candidatos, no ha encontrado todavía ninguno, a diferencia de sus interlocutores, que se hayan dispuestos a proponer un candidato "inobjetable" ya mismo.

Ante la parálisis de la negociación, de la que no se hacen responsables, los vocales progresistas han anunciado su decisión de "iniciar desde hoy mismo la exploración de otras vías alternativas de acuerdo inmediato a lo largo de hoy, mañana y pasado, con la voluntad de cumplir en el plazo más breve posible". Eso sí, no aclaran a qué vías se refieren.

Paralelamente, el seno del Consejo alberga una discusión en torno a la sustitución de Carlos Lesmes, presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, que tiene previsto dimitir "en los próximos días".

El ala progresista del Consejo se alinea así con Carlos Lesmes, al que piden ayuda para zanjar los nombramientos antes de su renuncia, tal y cómo él desea, según ha expresado en varias ocasiones. El próximo 13 de octubre se cumplirá un mes de la fecha establecida por ley para realizar los nombramientos para la sustitución de los cuatro miembros del Constitucional, que agotaron su mandato el pasado 12 de junio.

La elección de vocales debe repartirse a medias entre el CGPJ y el Ejecutivo, que impuso los plazos legales para los nombramientos y tampoco los ha efectuado de momento. La ley establece que la renovación se debe hacer de cuatro en cuatro, por lo que el Gobierno permanece a la espera del CGPJ para aupar a los dos magistrados correspondientes a los asientos del tribunal de garantías.

El Ejecutivo se ha vuelto a pronunciar al respecto este miércoles, en boca del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Una vez más, Bolaños ha quitado hierro al retraso y ha animado a los vocales del Consejo a trabajar "con tranquilidad" y "sin injerencias" para cumplir la ley. "No me puedo imaginar un escenario en el que el Consejo del Poder Judicial, que debe velar por el cumplimiento de la ley, no lo haga", ha recalcado el ministro.

El bloque conservador del Consejo ha esgrimido este miércoles que el viaje a España del comisario europeo de Justicia -que tuvo lugar la semana pasada- debe dar aún sus frutos. "La visita del señor Reynders es tan reciente que hay que dar tiempo para que rinda los efectos que todos esperamos", han expresado los vocales conservadores durante la reunión.

La situación es completamente incierta en el órgano de gobierno de los jueces. Por un lado, los trámites para la dimisión de Lesmes, que no han sentado bien al grupo conservador, no han determinado cuando tendrá lugar esa eventual renuncia. Los vocales conservadores, por su parte, tampoco aclaran cuándo van a proponer candidato a renovar el Constitucional, a sabiendas de que el presidente del Consejo quiere dejar el asunto zanjado antes de marcharse.

Las diferentes hipótesis apuntan a que Lesmes dejará el cargo esta semana, antes del Día de la Fiesta Nacional o justo después del 12 de octubre, pero no hay certeza de que alguna de estas teorías esté en lo cierto. El propio Lesmes reclamó la semana pasada al Gobierno y al PP que se sentaran a negociar la renovación del CGPJ, alegando que, si esto ocurre, se quedará "a la expectativa de que el encuentro fructifique".