El Gobierno aprobará el martes que viene el plan de contingencia para ahorrar energía este otoño-invierno. En concreto, sus medidas buscarán reducir el consumo de gas 6,4% y hasta un 10% de electricidad, la mitad de forma obligatoria después del acuerdo de este viernes en el Consejo de ministros de Energía de la UE. El documento incluirá medidas obligatorias para las administraciones públicas y recomendaciones para empresas y hogares, buscará la mayor eficiencia energética sin herir a la industria ni perjudicar a los consumidores y, según las promesas hechas a las comunidades autónomas, acelerará en la implantación de proyectos de energía renovable, con el desembolso de nuevas partidas de fondos europeos e incluso con personal adicional.

Estas son algunos de los compromisos del Gobierno de cara a la confección de un plan con el que se tendrá que reducir la cantidad de energía que consumimos, pero sin entorpecer demasiado la vida económica y cotidiana. Frente a la dramática situación que temen países del este y del centro de Europa muy dependientes del gas de Rusia, el Ejecutivo insiste en que el problema de España no es tanto de suministro, que, salvo catástrofe, ve asegurado, sino de los altos precios de la energía.

El ahorro empezará por la Administración pública, mediante los planes que los ministerios han ido acordando con sus trabajadores para que se queden en sus casas dos o tres días a la semana y reunificar en zonas concretas el trabajo presencial, con el consiguiente ahorro de luz y otros insumos.

Asimismo, en diversas ocasiones la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha instado a las administraciones autonómicas a hacer lo mismo. La última, en el catálogo de recomendaciones que les trasladó la semana pasada para que también procuren ahorros en luces, en ascensores o en gasto de material -"fotocopias a dos caras y en blanco y negro mejor que en color", por ejemplo-, que el Gobierno quiere trasladar también a la empresa privada.

A diferencia de la Administración, en el caso de empresas privadas no se impone ni el teletrabajo -aunque lo recomienda- ni las temperaturas máximas y mínimas para la calefacción y el aire acondicionado. No obstante, 27 y 19 grados respectivamente seguirá siendo la seña desde el primer plan de contingencia que se aprobó a principios de agosto y que se completará con el que se aprobará el martes que viene.

Hace unas semanas Ribera aseguró que el Gobierno no mandaría inspectores casa por casa para comprobar la temperatura, pero entre las recomendaciones para los hogares que ya ha comunicado a las comunidades figura la de ducharse mejor que darse un baño y hacerlo con agua que como mucho esté a entre 30 y 35 grados. "Optar por la ducha en vez del baño, reduciendo el tiempo de ducha, ya que esta consume del orden de cuatro veces menos agua y energía que un baño", dice el documento. "Una temperatura del agua entre 30 y 35ºC es suficiente para sentirse cómodo en el aseo personal", continúa.

El ahorro en cada cada pasa también por planificar el encendido de la calefacción, de modo que no esté encendida innecesariamente cuando no haya nadie, apagar las luces en habitaciones cuando no se esté en ellas y prestar especial atención al uso de electrodomésticos, especialmente los que más consumen como frigoríficos y congeladores, que el ministerio recomienda apagar totalmente si vamos a estar fuera durante periodos largos.

Factura de la luz

Antes del verano, Ribera exploró con las organizaciones de consumidores la posibilidad de permitirles cambiar y ajustar de forma gratuita la potencia contratada como otra medida de ahorro y otra de las medidas que contendrá el plan de contingencia es que los consumidores tengan en sus facturas de la luz información de cuánto pagan sus vecinos, lo que podría llevarles a cambiar de comercializadora.

Esta medida es la que el Gobierno tiene en su mano para responder a algo que le ha generado gran descontento, y es que las compañías eléctricas incluyan en la factura el coste del 'mecanismo ibérico', es decir, la parte que a sus clientes del mercado libre les toca pagar de la compensación entre el precio real del gas y el precio limitado. El Gobierno lo considera injusto porque, por ejemplo, las compañías no incluyen el ahorro que les reporta la 'excepción ibérica', mayor de lo que pagan por la compensación.

Luces, pero no las de Navidad

A falta de conocer los detalles, se sabe también que entre las obligaciones del plan de contingencia figurará una para que los ayuntamientos hagan una revisión de sus luminarias y sustituyan las bombillas incandescentes por otras de bajo consumo, LED.

Los contactos entre el Ministerio de Transición Ecológica y los alcaldes, a través de la FEMP, ha sido frecuente para preparar el plan de contingencia y la introducción de medidas de eficiencia en el alumbrado público han sido comunes desde las dos partes. Como se esperaba, lo que no incluirá el plan será ninguna obligación específica de ahorro en las luces de Navidad que ciudades como Vigo o Torrejón de Ardoz han convertido en uno de los eventos del año. Los alcaldes aducen que llevan años utilizando luces de bajo consumo y, como mucho, algunos se comprometen a recortar el número de horas que las tendrán encendidas.

Acelerar las renovables

El Gobierno ha asegurado que tratará de incorporar también las demandas de las comunidades, que en realidad son reclamaciones en doble sentido porque Ribera también se las hace a las autonomías. Una de ellas tiene que ver con acelerar el despliegue de las renovables, eliminando trabajas burocráticas y agilizando el procedimiento de autorización, por ejemplo, para instalar placas solares.

Además de dar velocidad a la implantación de proyectos de energías renovables y de contar con el personal necesario para ello, más numeroso del que hay ahora, las comunidades piden recursos económicos. La absorción de las distintas convocatorias de fondos han ido a buen ritmo y el Gobierno también se compromete a convocar cuanto antes la próxima. Además, antes del verano las comunidades reclamaron más personal al Gobierno central para tramitar todos los procedimientos y habrá que ver si el plan de contingencia incluye el compromiso del Gobierno a responder a esta demanda.

Objetivos de ahorro

El plan de contingencia deberá cumplir con los objetivos de ahorro acordados en la UE, ya flexibilizados con respecto a los ahorros que tendrán que hacer otros Estados miembros. Así, frente al 15% de ahorro de gas general para los Veintisiete, España es uno de los países que podrá excepcionalmente recortar menos. Ribera prometió calculó en julio un 7% y el plan de contingencia contempla algo menos, un 6,4% según adelantó El País.

En julio y para lograr esta 'rebaja', Ribera se comprometió con Bruselas a mejorar el trasvase a otros países de gas natural llegado en barco a España y ahora el plan de contingencia recogerá mejoras en los corredores hacia Francia e Italia. En el primer caso, mediante la ampliación de suministro de gas natural desde la Estación de Compresión de Irún. En el segundo, el plaza traza ya las rutas de los 'gasoductos virtuales' desde Barcelona y Cartagena hasta Livorno y Panigaglia. Entre ellos se empezará a trasvasar gas natural en metaneros más pequeños que los que lo llevaron a los puertos españoles.

El acuerdo de este viernes para recortar el consumo eléctrico este otoño e invierno también influirá en el plan del Gobierno. Obligatoriamente, deberá reducirse un 5%, aunque Ribera apuntó que este objetivo se dirigirá más a la industria y a los grandes consumidores. El 5% restante, voluntario, hasta el 10% total marcado en la UE tendrá que hacerse con el concurso de los pequeños consumidores, mediante un consumo más responsable que además verán repercutido en las facturas.

Apoyo del PP

El primer plan de ahorro, que se aprobó en agosto, no fue un real decreto, de modo que no necesitó pasar por la aprobación del Congreso. Se espera que ahora sea igual, aunque el Gobierno querría contar con apoyo político de otros partidos.

El principal de la oposición, el PP, espera a ver el documento antes de respaldarlo. Así lo apuntó la semana pasada su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, tras una reunión con Ribera en la que las dos partes se esforzaron por dar más peso a los puntos que les unen que a los que les separan. Sin embargo, el dirigente popular no quiso entonces asegurar su apoyo al plan de contingencia. "Vamos a ver", dijo.