"Es el momento de dar un paso más allá". Con estas palabras ha justificado este martes el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la petición que realizará en la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebrará este miércoles: el fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla en el interior del transporte público.

El responsable autonómico ha asegurado que esta medida de protección no tiene ya justificación porque "no hay transmisión comunitaria del virus". De hecho, Ruiz Escudero ha señalado que en estos momentos la situación de la pandemia es de control: hay menos de 10 pacientes ingresados en UCI y algo más de un centenar en planta. El consejero no ha especificado cuántas personas están ingresadas por Covid-19 y cuántas con Covid-19, siendo habitual en los últimos meses que la segunda tipología represente el grueso de las estancias.

Ruiz Escudero ha detallado, no obstante, que la retirada de las mascarillas en el transporte es una cuestión que no está en el orden del día de la reunión que este miércoles mantendrán el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos del ramo. Esto podría hacer que finalmente no se abordara y se dejara para otros encuentros.

En cualquier caso, desde la Comunidad de Madrid esperan que se atienda su petición que no solo afectaría a la región, ya que la obligatoriedad es una norma vigente en todo el Estado.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, este martes durante el desayuno informativo de Europa Press que ha protagonizado. Eduardo Parra/ EP

Nueva dosis de refuerzo

Durante el desayuno informativo de Europa Press que ha protagonizado este martes en la capital, Ruiz Escudero también ha insistido en que el próximo 26 de septiembre se empezará a administrar la cuarta dosis, también llamada la segunda de refuerzo, a los mayores y personas con discapacidad que viven en centros residenciales, así como a los trabajadores de los mismos.

La inmunización se llevará a cabo en 733 centros en total por parte de personal de Atención Primaria, del Summa 112 y de los equipos sanitarios de las residencias. El consejero ha explicado que las vacunas que se administrarán son las recientemente aprobadas, que protegen frente a las variantes más recientes de la Covid-19 como ómicron.

La previsión que se hace desde el Ejecutivo regional pasa por alcanzar una inmunización superior al 95% en centros residenciales. Pese a la situación de control actual, el consejero ha subrayado que no hay que "bajar la guardia" con la pandemia y hay que seguir protegiendo a los pacientes más vulnerables: mayores, inmunodeprimidos y embarazadas.