Podemos amenaza con tumbar la 'ley Darias' el jueves si el PSOE no se aviene a asegurar que se prohíben las privatizaciones en sanidad

Podemos lanza un órdago al PSOE para endurecer la nueva ley que servirá para "consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud", la norma conocida como 'ley Darias'. El texto pasará su segundo examen parlamentario en el Congreso el jueves, y los morados amenazaron este lunes con dejar caer el texto -como pretenden grupos como Vox, Junts, PDeCAT o Cs- si los socialistas no se sientan a negociar y se comprometen a modificar la ley para que garantice la reversión de las privatizaciones sanitarias, que, a juicio de Podemos, no está suficientemente protegida en el texto original.

La 'ley Darias' se enfrentará este jueves en el Congreso a cuatro enmiendas a la totalidad, que podrían derribarla antes siquiera de que se inicie el grueso de su tramitación parlamentaria. Para evitarlo, el Gobierno necesita que PSOE y Unidas Podemos rechacen estas enmiendas a la totalidad, pero los morados no están por la labor hoy por hoy de proteger un texto, el que salió del Consejo de Ministros hace unos meses, que consideran que "no deroga las privatizaciones de la sanidad pública" porque sigue amparando a las comunidades para que las realicen.

Fuentes de Podemos explican que la clave está en el concepto de "excepcionalidad" por el cual el proyecto de ley permitirá realizar conciertos con la sanidad privada. Los morados, explican estas fuentes, consideran que ese concepto, si no se detalla, está abierto a una amplísima interpretación, y lo que quieren es que la nueva 'ley Darias' concrete qué es excepcional y qué no, con la intención de restringir las causas que permitirían hacer conciertos con el sector privado a algunas muy concretas.

En este sentido, la coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, pidió este lunes al PSOE que "se siente a revisar" el texto y que alcance un "acuerdo" para modificarlo. "Si no, no podemos garantizar el voto a favor", avisó Jacinto, que argumentó que "la demostración más palmaria" de que la ley Darias no recoge una reversión tajante de las privatizaciones y "no supone una amenaza a acabar con ese sistema injusto" es que "no hemos escuchado a ningún director de gran grupo sanitario, ni a la señora [Isabel Díaz] Ayuso, poner el grito en el cielo ante la aprobación de esta norma".

La portavoz de Podemos, no obstante, se mostró confiada en que "hay margen hasta el jueves para poder negociar" y posibilitar "que el blindaje de la sanidad pública esté suficientemente garantizado". Lo cierto, no obstante, es que en principio el margen es aún más estrecho, ya que el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley Darias finaliza el miércoles, salvo que la Mesa del Congreso decida este martes ampliarlo. Por ello, PSOE y Unidas Podemos tendrían que acordar cualquier cambio en estos tres días, para que les diera tiempo a registrarlo y posteriormente se debata y vote.

Según explicó en su día la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con la nueva ley la gestión directa -pública- de la sanidad pasa a ser prioritaria, y se relega a la gestión indirecta -privada- a un papel "excepcional" cuando la comunidad autónoma en cuestión justifique la necesidad de que un centro público sea gestionado por una empresa privada. De esta forma, hospitales y otros centros sanitarios privados serán solo "complementarios o de apoyo" a los de titularidad pública, "nunca sustitutorios", señaló la ministra y "siempre motivada objetivamente y cuando no sea posible la gestión directa", es decir, pública.

Tal y como señala la norma, para poder recurrir a la gestión privada de la sanidad una comunidad deberá acreditar requisitos relativos a la "utilización óptima de sus recursos sanitarios propios" o a la "insuficiencia de medios propios" para ofrecer un determinado servicio. Es decir, justificar que deben recurrir a la privada porque la gestión pública no puede dar respuesta.