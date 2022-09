El PSOE se 'olvida' del vacío en Madrid ciudad lanzando a Lobato para la Comunidad y confirmando a Collboni para Barcelona

El PSOE vuelve a enfrentarse a sus peores temores en lo que respecta a Madrid ciudad. Esta semana, la dirección federal ha confirmado que la silla para enfrentarse al alcalde capitalino José Luis Martínez-Almeida sigue vacía, un hueco que contrasta con la claridad que se va viendo en otros territorios. Toda la formación da por hecho que será el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el que se enfrentará a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y que Jaume Collboni hará lo propio contra Ada Colau, regidora de Barcelona. Asimismo, suena con fuerza la opción de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, deje su puesto para optar a la Alcaldía de Las Palmas.

Fuentes cercanas a Lobato rechazan que hubiera dudas sobre el hecho de que su nombre encabezase la papeleta autonómica del PSOE en Madrid, pero nunca estuvo tan claro como ahora. La incógnita, pues, queda resuelta. Sin ir más lejos, ayer protagonizó una de las mesas en las que los socialistas marcaron su plan para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Fue en el Consejo Político Federal que celebró la formación en Zaragoza, donde Lobato intervino frente al plenario como hicieron otros secretarios generales que sí son presidentes de sus respectivas autonomías, como María Chivite, presidenta de Navarra; Javier Lambán, de Aragón; Concha Andreu, de La Rioja; o Guillermo Fernández Vara, de Extremadura.

Según las encuestas, las opciones de Lobato para convertir a Ayuso en expresidenta son nimias, pero su liderazgo, dicen en el partido, siempre fue a futuro. No obstante, sus esfuerzos están ocupados en el presente, con la presentación de propuestas cada semana para diferenciar su modelo de el del PP y, sobre todo, para lograr volver a ser la segunda fuerza política, puesto ocupado por Más Madrid con Mónica García a la cabeza.

También hubo dudas sobre si Collboni volvería a enfrentarse a Colau, de quien es hoy primer teniente de alcalde. Sonó para sustituirle el nombre del ministro de Cultura, Miquel Iceta, que se autodescartó a lo largo del verano. En la capital catalana los socialistas se ven fuertes. No son los únicos. "Siempre que hay un presidente del PSOE en la Moncloa, el PSC está fuerte", señala otra fuente de ERC que conoce el territorio. "Si tenemos un voto más que ERC, Collboni será alcalde", auguran en Ferraz.

Al contrario de lo que ocurre con Iceta, quien sí gana cada día más opciones de dejar el gabinete de Sánchez es Carolina Darias. Una vez superada la pandemia, la ministra de Sanidad parece encaminada a ser nombrada como alcaldable de Las Palmas, su ciudad natal. Preguntada al respecto, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no lo descartó. En declaraciones a los medios, señaló que las elecciones municipales y autonómicas previstas en mayo de 2023 son una "gran cita" en la que el PSOE confía en hacer "un buen trabajo": "Y en lugares donde ahora no estamos gobernando, vamos a hacer un esfuerzo por presentar también a los mejores y a las mejores".

García Montero, descartado para Madrid ciudad

En mitad de todas las quinielas destaca el hermetismo con el que el PSOE está tratando la cuestión de Madrid ciudad, donde ahora mismo son cuarta fuerza. Esta semana, la dirección regional pidió a la federal el atraso de las primarias, llevándolas hasta diciembre -el candidato tendrá solo cinco meses para prepararse los comicios y darse a conocer-. Fuentes socialistas descartan que se deba a la falta de nombres. Además, señalan que así tendrán el foco más tiempo, algo que prevén aprovechar. No obstante, el movimiento delata las dudas de Sánchez, que parece haber descartado a la que hasta hace pocas semanas tenía el cartel de 'candidata' colgado: Mercedes González, una experimentada concejala que ahora ocupa la Delegación del Gobierno en Madrid.

Así, o bien Sánchez opta por un ministro -con los nombres de Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles como alcaldables- o por un independiente. Bajo los parámetros de esta última opción estos días ha sonado un posible sondeo del PSOE a Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes. No obstante, el partido se ha apresurado a desmentirlo. "Ocurrencias, ninguna", señaló el número tres del PSOE y secretario de Organización, Santos Cerdán.

Con todo, de terminar cristalizándose su candidatura no sería la primera vez que García Montero pide su confianza a los madrileños. Ya lo hizo en 2015, cuando encabezó la candidatura de Izquierda Unida para la presidencia de la Comunidad de Madrid. Entonces cosechó poco más de 130.000 votos, un resultado que no le permitió lograr un escaño en la Asamblea madrileña al no superar el 5% de los sufragios.

Sonadas han sido en los últimos tiempos sus polémicas con Almeida, que se negó a nombrar a la escritora recientemente fallecida Almudena Grandes como hija predilecta de Madrid. "Yo no lo hubiera hecho de ser ellos, porque no creo que Almudena Grandes deba ser hija predilecta de un acuerdo presupuestario, pero eso no es una muestra de debilidad nuestra, es una muestra, a mi juicio, de debilidad argumental de quien lo plantea, que para aprobar unos presupuestos quiere imponer a Almudena Grandes", señaló el poeta, que estaba casado con Grandes.