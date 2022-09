El PSOE niega que Luis García Montero vaya a ser candidato al Ayuntamiento de Madrid

El PSOE sigue deshojando la margarita para encontrar a un candidato potente que sea capaz de disputarle la Alcaldía de Madrid a José Luis Martínez-Almeida en mayo de 2023. En esa terna había sonado la posibilidad de que fuera Luis García Montero el elegido, algo que la formación se ha apresurado a desmentir. El nombre, pues, seguirá por el momento siendo una incógnita que deberá resolverse, como muy tarde, el próximo mes de noviembre, cuando se celebrarán primarias.

"Ocurrencias, ninguna", ha señalado el número tres del PSOE y secretario de Organización, Santos Cerdán. A su llegada al World Trade Center de Zaragoza, donde el partido ha celebrado su Consejo Político Federal, el político navarro ha querido desmentir la noticia al ser preguntado por los periodistas. El nombre del poeta, actual director del Instituto Cervantes, se había sumado en las últimas horas a las quinielas que tratan de dar con la cara visible que el PSOE elegirá para una de sus plazas más complicadas: el Consistorio capitalino, donde no gobiernan desde 1989 con resultados más que discretos en los últimos comicios.

Con todo, de terminar cristalizándose su candidatura no sería la primera vez que García Montero pide su confianza a los madrileños. Ya lo hizo en 2015, cuando encabezó la candidatura de Izquierda Unida para la presidencia de la Comunidad de Madrid. Entonces cosechó poco más de 130.000 votos, un resultado que no le permitió lograr un escaño en la Asamblea madrileña al no superar el 5% de los sufragios.

Sonadas han sido en los últimos tiempos sus polémicas con Almeida, que se negó a nombrar a la escritora recientemente fallecida Almudena Grandes como hija predilecta de Madrid. "Yo no lo hubiera hecho de ser ellos, porque no creo que Almudena Grandes deba ser hija predilecta de un acuerdo presupuestario, pero eso no es una muestra de debilidad nuestra, es una muestra, a mi juicio, de debilidad argumental de quien lo plantea, que para aprobar unos presupuestos quiere imponer a Almudena Grandes", señaló el poeta, que estaba casado con Grandes.

Mercedes González, también descartada

El de García Montero no ha sido el único descarte que ha realizado el PSOE en esta semana. También Mercedes González, a quien el presidente Pedro Sánchez quiso lanzar como candidata al nombrarla delegada del Gobierno en Madrid, ha visto cómo sus opciones se desvanecían. El jefe del Ejecutivo, pese a que la última palabra la tienen los militantes en las primarias que se celebrarán el 11 de diciembre, no tiene claro cuál será la apuesta para un territorio en el que él dio sus primeros pasos -fue concejal del Consistorio capitalino-. Así, o bien Sánchez opta por un ministro -con los nombres de Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles como alcaldables- o por un independiente.

Esta última opción fue por la que optó Sánchez en 2019, cuando decidió fichar a Pepu Hernández, ex entrenador de la selección española de baloncesto. La apuesta, eso sí, fue fallida. Hernández quedó en cuarta posición con 8 concejales y poco más de 223.000 votos, empeorando el resultado de Antonio Miguel Carmona, que en 2015 logró casi 250.000 papeletas. Así las cosas, fuentes socialistas señalan a EFE que tratarán de encontrar un perfil "potente socialmente, reconocible, con ambición y querido". Como última opción se contempla tirar de 'banquillo' y apostar por Enma López, actual concejala con muy buena posición entre la militancia, aunque fuentes cercanas a la edil se desmarcan por el momento.