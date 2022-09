Feijóo afea el "desdén" de Sánchez hacia su propuesta de deflactar el IRPF mientras Podemos la reclama ahora en Madrid

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que rechace con "desdén" la propuesta de Génova de deflactar el IRPF a nivel nacional cuando su socios de coalición y su propio partido están planteando la misma medida en varias comunidades autónomas. "Sánchez no debería descartar nuestros planteamientos solo por el hecho de que no sean suyos", comentaban al respecto fuentes del partido minutos antes de que el líder popular se pronunciara desde Murcia, durante su intervención en la inauguración del foro AVANZA, en la que también ha participado el presidente autonómico Fernando López Miras.

Feijóo ha destacado que Podemos presentó este jueves en la Asamblea de Madrid una propuesta de resolución para deflactar la tarifa del IRPF, una medida que el PP lleva defendiendo desde abril y que, según recuerdan fuentes populares, fue tildada de "populista" por parte del Gobierno de Sánchez. También los socialistas vascos lo han apoyado en Euskadi, lo que el PP ha aprovechado para criticar que los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos "tengan más sentido común" que el Ejecutivo nacional. "No es una buena noticia", han lamentado fuentes del partido.

La propuesta de Podemos, presentada en el marco del debate del estado de la región celebrado esta semana, consiste en "implementar medidas frente a la inflación que complementen las que está tomando el Gobierno del Estado y que incidan en los colectivos más vulnerables". En concreto, la formación morada reclama "deflactar los tres tramos más bajos del IRPF en función del IPC" y congelar las tasas y precios públicos de servicios básicos, "financiándolas con la recuperación del impuesto del patrimonio y con la derogación de la recién aprobada ley que elimina los impuestos autonómicos a las máquinas tragaperras".

Deflactar el IRPF, cuyos tramos llevan sin actualizarse desde 2015, consiste en eliminar del tributo los efectos producidos por la inflación, que se situó en agosto en el 10,5%. "No es posible seguir con la negativa del Gobierno central a actualizar la tarifa del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros cuando el propio Gobierno en Euskadi vota a favor de la actualización del impuesto de la renta y ayer mismo Podemos en la Comunidad de Madrid propone la actualización de la tarifa del impuesto de la renta", ha defendido el líder popular.

Una política "absolutamente regresiva"

Además, Feijóo se ha referido a la idoneidad de llevar a cabo esta modificación fiscal en un momento en el que las previsiones apuntan a que 2022 cierre con una recaudación estatal a través de impuestos 30.000 millones de euros superior la obtenida en el curso anterior. "Si con 30.000 millones de euros más no se rebaja el IRPP, al menos a las rentas medias y bajas, es que simplemente la política económica de este Gobierno es absolutamente regresiva y en contra de las rentas que peor lo están pasando", ha señalado el presidente del PP, que ha añadido que la situación política de España "no deja de ser, si no fuera por la gravedad de la misma, pintoresca".

La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha ido un paso más allá y ha animado al Gobierno a llevar la deflación del IRPF al Consejo de Ministros del próximo martes. Desde el partido creen que es "urgente" que Moncloa, "tras copiar las propuestas del PP en lo referido a la bajada del IVA de la luz, del gas y de las ayudas directas a los más vulnerables, siga impulsando desde ya las políticas planteadas por Alberto Núñez Feijóo". El propio líder popular ha emplazado al Gobierno a que "siga aceptando las propuestas que está haciendo la oposición".