Rebajas en la luz si se ahorra energía y menos impuestos al combustible, claves del plan de Feijóo para "rescatar" a familias y empresas

Una semana después de que el líder de la oposición acudiera al debate del Senado a defender su línea estratégica en materia de energía, Alberto Núñez Feijóo ha remitido este lunes su extenso documento -que mostró a cámara en pasado martes- con 25 medidas con las que "rescatar" a familias y empresas de la crisis energética, tales como ofrecer descuentos en la factura de la luz para los usuarios ahorradores, ampliar sine die la rebaja del IVA en gas y electricidad y reducir impuestos a los combustibles. Tal y como ha explicado vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, dichas propuestas están basadas "en ahorro de energía, no en sancionar", y supeditadas a la opinión de UE.

Algunas de ellas ya están puestas en marcha, como la cogeneración -que las industrias con gran consumo de gas quedarán protegidas- o la rebaja del IVA del gas y la luz de 21% al 5%. Otras, en cambio, van en contra de la línea socialista. Por ejemplo, el PP quiere alargar la vida de las nucleares. Pero, en su mayoría, van en la línea de los países europeos.

Ayudas a familias y empresas

Una de las medidas estrella de los populares es ofrecer descuentos de hasta el 40% en la factura de la luz y del gas a aquellos usuarios que ahorren su consumo energético en un 20%. Esto, según sus cálculos, podría llegar hasta 2.900 millones de euros. Dichos descuentos premian al ahorrador, por lo que dependerían del tramo de reducción de consumo respecto al mismo mes de 2021.

Es decir, si se logra un ahorro del 3% al 7% en el consumo, el descuento sería del 5% en el recibo de la luz y del 10% en el del gas. Si la reducción es de entre el 7% y el 15% del consumo, llegaría al 10% en la electricidad y del 20% en el gas; y si supera el 15%, los descuentos serían del 20% y el 40%, respectivamente.

El PP "prefiere incentivar y cambiar impuestos por objetivos, ayudas y familia, nunca prohibiendo ni sancionando". Pero, ¿de dónde saldría el dinero para estas subvenciones? El vicesecretario de Economía del Partido Popular propone acudir a los fondos Next Generation, a los Presupuestos y a la "sobrerecaudación" del Estado [22.300 millones de euros hasta el mes de julio, según la Agencia Tributaria]. El documento pide "bajar impuestos a la luz y el gas para conseguir una transición energética acompasada a la realidad y que permita usar las fuentes disponibles".

Con el objetivo de que las familias y empresas ahorren dinero, el PP propone ofrecer al consumidor la posibilidad de acogerse al contrato energético que mejor se adapte a sus circunstancias. Es decir, que el consumidor podrá elegir "entre un precio medio más barato, pero sometido a la volatilidad y riesgo del mercado, en el primer caso, o un precio mucho más estable que incorpora el coste de asegurarlo", dice el texto.

Asimismo, quieren que la rebaja del IVA del gas y la luz de 21% al 5% se extienda a todo el invierno, se rebaje hasta un 21% el IVA del biocombustible pellet y otra rebaja en los impuestos de combustibles que incluya "los usos especiales que utilizan los agricultores y transportistas".

Topar el precio de las energías y apostar por el Midcat

El PP pide también que se promueva un acuerdo para topar el precio de las energías renovable, hidráulica y nuclear "al menos durante el tiempo que dure la crisis", tal y como ha reivindicado este lunes Feijóo. Siempre "alineado" en el ámbito de la Unión Europea, insisten desde el PP.

No renunciar a ninguna fuente de energía. El documento recoge la necesidad de activar las capacidades energéticas ya instaladas, "como están haciendo países de nuestro entorno", ha recordado Feijóo este lunes, tras criticar que España haya cerrado 14 centrales térmicas. "No podemos desenchufar lo que funciona antes de enchufar lo que no funciona". Esto pasa por impulsar las renovables, alargar la vida útil de la energía nuclear que no emite Co2, el desarrollo del hidrógeno renovable o potenciar los gases renovables y biocombustibles.

Todo esto "debe ir acompañado de nuevas infraestructuras energéticas", insiste el cerebro económico de Génova. Como "completar" la conexión eléctrica submarina con Francia o el Midcat, "que llegó a tener financiación para su estudio", recuerdan los populares. Bravo también propone el bombeo reversible, infraestructuras de almacenaje y otras conexiones.

Intervenir el mercado de gas

El PP sugiere seguir el modelo de Italia, según el cual Europa negociaría el precio del gas, al tiempo que se resta dependencia de Rusia. El documento de los populares, piden "un precio máximo de gas en frontera con aquellos de nuestros aliados de los que importamos gas como Estados Unidos, Noruega y Argelia; y un incremento de las importaciones de nuestros aliados, mediante un aumento del grado de utilización de los gasoductos existentes que nos conectan con algunos de ellos y que pueden estar por debajo del 100% de su utilización". A esto se suma la búsqueda de una alternativa a la excepción ibérica.

Para reducir los precios de la energía, el PP propone replantear el coste de las emisiones de CO2, reduciendo el precio. "Los niveles de recaudación se han visto incrementados de una manera muy importante. Para el año 2022 las previsiones en los Presupuestos Generales del Estado ya apuntaban a 2.000 millones de euros aproximadamente y todo indica a que esta recaudación puede superar los 3.000 millones. Atendiendo a los incrementos producidos que partían de un precio cercano a 20 euros/tonelada y que en algunos momentos alcanzó los 90 euros/tonelada, nos parece que la decisión más adecuada podría ir por esa reducción a nivel europeo, con un carácter temporal de choque frente a la escalada de precios en el ámbito energético", explican los populares, que abren la puerta a suspender los derechos de estas emisiones "por algunos meses".

Asimismo, se propone la creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) energética, que se encargue de revisar la fórmula de fijación del precio de la energía, simplificación de la imposición en la factura eléctrica, la bonificación del ahorro que consigan familias y empresas. "Y todo ello sin renunciar a ninguna fuente de emisión de energías -extensión nucleares, cogeneración e hidrógeno verde", ha subrayado Bravo. Fuentes del PP sostienen que con la creación de una institución independiente se trasladaría el debate ideológico al técnico.

Desarrollar el hidrógeno renovable, ya que "España puede ser un gran productor y exportador", invertir en tecnologías de almacenamiento energético, fomentar el uso del biogás o sustituir los ocho impuestos que gravan la producción de electricidad por una única, son otras de las medidas que propone el PP al Gobierno de España y que espera debatirlas, incluso "negociar su implantación", dice la misiva que ha remitido Feijóo a Sánchez. Y es que "las decisiones que adoptemos hoy en materia energética marcarán la vida de los españoles, no solo en los próximos meses, sino en las próximas décadas", recuerda el líder de la oposición.