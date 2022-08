El PSOE rechaza la apuesta de Díaz de respaldar las manifestaciones y defiende la "responsabilidad" de sindicatos y patronal

El PSOE rechaza el respaldo dado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a las manifestaciones anunciadas por los sindicatos y defiende el diálogo con los agentes sociales -patronal y sindicatos- para seguir aumentando el número de acuerdos tripartitos a los que han llegado, que hasta ahora han sido 14. Más cautela ha habido desde la formación a la hora de hablar sobre el aumento en el gasto militar, que también ha sido puesto en duda por la líder del espacio de Unidas Podemos, pero que es un compromiso del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para 2023. El curso político empieza así casi como terminó: con los dos partidos miembros del Gobierno evidenciando sus diferencias.

La nueva portavoz socialista, la también ministra de Educación Pilar Alegría, ha defendido el "compromiso" de la coalición por la "negociación y el acuerdo", que, ha dicho, se ha demostrado en los años que PSOE y UP gobiernan, con esos 14 acuerdos, de los cuales Alegría ha destacado el llevado a cabo para la reforma laboral, firmada tanto por la patronal como por los sindicatos. En este sentido, ha pedido "respetar y reconocer" la "responsabilidad" de los agentes sociales en su conjunto. Patronal y sindicatos, ha puntualizado, "han sabido estar al lado de la gente, arrimar el hombro y cerrar filas con el Gobierno".

Este nuevo choque de declaraciones en el seno del Ejecutivo viene a raíz de la última guerra emprendida por la vicepresidenta segunda contra la patronal, a quien acusó hace unos días de "no estar a la altura de su país" tras decir que los sindicatos "tienen toda la razón para salir a manifestarse" este otoño. Más allá de desdecirse, este lunes Díaz ha vuelto a defender su postura. En una entrevista con la Cadena SER, la líder de UP ha puntualizado que "no" animó a las movilizaciones, pero sí le dio "la razón" a los sindicatos "para salir", ante una patronal que "está bloqueando la negociación colectiva".

El aumento del gasto militar, el otro debate

En dicha entrevista radiofónica, Díaz también ha afirmado que el aumento del gasto militar en 2023 no está contemplado "en el techo de gasto", el límite legal de crédito presupuestario para un año que aprobó el Ejecutivo el pasado mes de julio. Cabe recordar que este hecho es uno de los compromisos personales del presidente Sánchez, que aseguró en la Cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en junio que España alcanzaría el 2% del PIB para gasto en Defensa en 2029.

Fuentes socialistas han asegurado que el presidente es "un hombre de palabra" y que en el techo de gasto no se fijan las partidas, sino cuánto puede gastar el Gobierno en su conjunto. Públicamente, Alegría ha evitado confirmar que ese aumento de la inversión se vaya a producir, aunque sí lo ha dejado caer, sabedora de que es un punto sobre el que no hay consenso en el Gobierno (por la oposición morada), pero tampoco entre los socios de investidura.

La portavoz del PSOE, que ha sido preguntada hasta en cuatro ocasiones por esto, ha "lamentado" la sensación de que este aumento no se llevará a cabo, aunque tampoco ha querido afirmarlo de forma rotunda. "Hemos sido capaces de aprobar dos presupuestos en tiempo y forma y estamos trabajando en estos nuevos Presupuestos", que ha dado por hecho que serán aprobados antes de que comience 2023. "Habrá Presupuestos y serán buenos para los españoles", ha concluido.