La vicepresidenta segunda del Gobierno ha insistido este lunes, en una entrevista a la Cadena Ser, que "Los sindicatos tienen toda la razón para salir a la calle contra la patronal". Esto ocurre el día en el que los tres partidos con más representación parlamentaria en el Congreso, PSOE, PP y Vox, reúnen a sus ejecutivas para trazar su plan de acción para el nuevo curso político.

"No animé las movilizaciones, pero la situación es muy delicada. Tienen toda la razón para salir, el 5 de mayo se levantaba de la mesa. La patronal está bloqueando la negociación colectiva. Y esto es grave. Las familias trabajadoras están sufriendo", ha dicho.

"Los sindicatos tienen que salir a la calle"

Además, Díaz destacó que "Lo que antes costaba 1,90, ahora cuesta 3,90. No voy a apoyar ninguna manifestación, pero defiendo el derecho a la movilización. Los sindicatos tienen que salir a la calle. Yo he suscrito 14 acuerdos sociales. La patronal se levantó de la mesa el 5 de mayo porque no quería revalorizar los salarios. Tienen que estar a la altura".

La vicepresidenta segunda del Gobierno también ha manifestado que respalda las movilizaciones "que la sociedad considere pertinente" y lo ha defendido como "demócrata".

"Un ciudadano tiene que defender sus derechos. Me parece torpe que alguien cuestione esto. No hay que tenerle miedo a ninguna movilización", explica.

Subida del salario mínimo

"No me corresponde a mí anunciarlo, pero vamos a subir el salario mínimo. Hay que esperar el dato de la inflación. Al menos hay que subirlo al 60% del salario medio. Estamos en un momento de inflación del 10,8", ha expresado.

En el mes de noviembre se conocerá el dato de la inflación y Díaz convocará la mesa social para tomar una decisión. Además, destacó que para subir el salario mínimo no solo se debe tomar en cuenta el dato de la subida de los precios. La vicepresidenta también ha pedido a la patronal que se sensibilice con los más necesitados y que sea más "cercana" al país. "Los que más tienen más tienen que aportar", ha insistido.

"La elección que tenemos son las políticas del dolor o actuar. La causa de la situación está en la energía y es donde hay que actuar. Y empresas que actúan como verdaderos oligopolios", ha expresado.

No espera recesión

Con respecto a los datos sobre el paro, Díaz ha pedido "prudencia", debido a que todavía no se pueden determinar con exactitud. "Estamos con una tasa de paro elevada, pero la más baja con el 12,56%. Queda mucha tarea, pero el dato de agosto se va a colocar como siempre, que sube el paro", afirmó. Además, considera que el año no acabará en recisión.

"Habrá Presupuesto, pero en el techo de gasto no estaba el incremento del gasto en defensa. Los Presupuestos tienen que ser útiles a la ciudadanía y entrar en las casas de la gente. Una persona celiaca hace que el gasto se le dispare hasta unos 900 euros más al año. Tienen que ser unos presupuestos pegados a la gente. La política útil es esa, capaz de solventar", ha dicho.

La semana pasada la vicepresidenta segunda apoyó las movilizaciones sindicales para subir el salario mínimo y aseguró que el Ejecutivo va a subirlo "más que nunca". La respuesta desde la CEOE llegó de su vicepresidente, Salvador Navarro, que llamó "arrogante" a Díaz y le pidió más empatía.