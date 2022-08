La huelga en Ryanair deja este lunes 6 vuelos cancelados y 191 retrasos 

La primera de las cuatro jornadas de huelga a las que están convocados esta semana los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair, por los sindicatos USO y Sitcpla, ha causado este lunes seis cancelaciones y 191 retrasos en total.

Según ha indicado USO, con datos hasta las 19:00 horas, cuatro de las seis cancelaciones se han producido en vuelos con salida o destino al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, y las dos restantes en vuelos con salida o destino Palma de Mallorca.

Los retrasos han afectado en mayor medida a Palma de Mallorca, con 39 vuelos de salida o llegada demorados; seguida por Barcelona, con 38 vuelos retrasados; y Málaga, con 33. Asimismo, en el aeropuerto de Madrid se han registrado 22 retrasos; por delante de Alicante, con 16; Sevilla, con 11; Santiago de Compostela y Girona, con 9 retrasos cada uno; Ibiza, con 8; y Valencia, con 6.

Según ha explicado la secretaria general de USO en Ryanair, Lidia Arasanz, la aerolínea ha despedido a 22 trabajadores, a los que se suman cerca de 200 empleados expedientados, por secundar las diferentes convocatorias de huelga llevadas a cabo durante este verano.

Aun así, Arasanz recuerda que la huelga va a ser "muy larga" y advierte a la compañía de que la lucha de los trabajadores va a llegar "hasta el final". Así, los paros afectan a las diez bases españolas en las que opera Ryanair (Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca).

Tras las huelgas de junio y julio, USO y Sitcpla mantienen los paros semanales, de lunes a jueves, hasta el 7 de enero de 2023. Demandan así un convenio colectivo firmado bajo la legislación española, después de que la empresa cerrara con CC OO un acuerdo sobre salarios, complementos y días libres.

No obstante, los convocantes de la huelga han alegado que el acuerdo suscrito entre CC OO y Ryanair no tiene carácter vinculante, puesto que se ha firmado con un sindicato "no representativo".