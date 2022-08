Entrevista

España está sufriendo este verano máximas de temperaturas y olas de calor extremas, tanto terrestres como marinas. Las aguas del Mediterráneo han sobrepasado, como consecuencia, los 30 grados centígrados en Baleares y en el mar Menor se ha registrado una temperatura media de 31,25 grados, el máximo histórico desde que hay registros.

Manuel Vargas Yáñez (Málaga, 1967), científico titular y miembro del grupo Mediterráneo de Cambio Climático del Instituto Español de Oceanografía (IEO), explica a 20 minutos las adversidades a las que se enfrentan los mares y océanos y qué consecuencias tienen las subidas de temperatura de sus aguas.

Y el otro tipo de aumento, ¿cuál es?Hay un calentamiento que no es puntual y que sí afecta a todos los océanos del planeta, aunque no de igual forma y con alguna rara excepción. Este aumento progresivo de la temperatura del mar es debido al cambio climático, y este, a su vez, se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero. Trataré de explicar la diferencia: la temperatura de la superficie del mar va cambiando con las estaciones del año y, además, tiene una variabilidad natural que hace que no todos los días sean iguales. Sin embargo, cada año que pasa, los veranos y los inviernos son un poquito más cálidos que los anteriores. En este caso, el aumento que se va produciendo es apenas de unas "centésimas" de grado por año, lo que puede parecer muy poco, pero no lo es.