Atte Harjanne (Finlandia 1984) es vicepresidente y líder parlamentario del primer partido verde en el mundo en decir 'sí' a la energía nuclear. Apenas dos semanas después de que el Parlamento Europeo autorizara incluir la atómica y el gas en la taxonomía verde, equiparándolas a las energías renovables, como la eólica o la solar, conversa con 20minutos para explicar el 'giro pronuclear' de su formación, que es parte del gobierno actual de Sanna Marin, y cómo el resto de países europeos se apresura a salir de la dependencia del petróleo y el gas ruso en plena guerra en Ucrania.

No es habitual ver a un partido verde apoyar la energía nuclear.Este desarrollo ha sido impulsado por varias cosas. La urgencia de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad se entienden mejor que nunca, se han reconocido mejor los límites de la biomasa como fuente de energía y, en general, se ha reforzado la idea de promover la elaboración de políticas basadas en la ciencia. Creo que es importante no contraponer las energías renovables sostenibles y la energía nuclear, sino centrarse en deshacerse de los combustibles fósiles lo antes posible utilizando todos los medios posibles

En España, la izquierda, que ahora gobierna, no quiere saber nada de la energía nuclear. La derecha es partidaria de aumentar la vida útil de las centrales y la derecha más radical pide la creación de más plantas. ¿Cómo lo ven en su país?Quiero ser prudente a la hora de valorar las políticas y el debate en otros países, pero en Finlandia la energía nuclear goza de un apoyo público bastante elevado entre los partidos y los votantes. No se trata tanto de una división izquierda-derecha. En realidad, en Finlandia la nuclear se ha considerado tradicionalmente como una 'cuestión de conciencia' en la que los diputados han votado con cierta independencia de sus líneas partidistas.

Pero también conlleva riesgos... Aunque las centrales sean muy seguras, siempre existe la posibilidad de que se produzca un nuevo Chernóbil o Fukushima.Habla de catástrofes muy dramáticas y que han generado historias de terror. Los errores humanos son siempre posibles y no se pueden descartar por completo los accidentes nucleares en el futuro. Sin embargo, su probabilidad y gravedad pueden gestionarse con buenos protocolos y medidas de seguridad, y los riesgos relacionados con la energía nuclear deben compararse con los riesgos a los que nos enfrentamos si no utilizamos la energía nuclear: el riesgo de no mitigar el cambio climático.