La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, recibe a 20minutos en su despacho del ministerio unos días después de una Cumbre de la OTAN que ha generado serias tiranteces en el Gobierno de coalición, aunque Podemos -el partido que lidera- acordó la semana pasada evitar las críticas públicas a ese evento para no perjudicarlo. Belarra habla sobre esa cumbre y los acuerdos alcanzados en ella, pero también de la elaboración de los próximos Presupuestos, que ya ha comenzado y en los que los morados aspiran a introducir más medidas de corte social mientras el PSOE insiste en combinarlas con un incremento del gasto militar.

Durante la semana de la Cumbre de la OTAN pactaron con su socio mantener la discreción. Ahora, ¿qué tienen que decir?La principal conclusión de esta cumbre ha sido un compromiso para aumentar el gasto militar, y nosotros pensamos que España necesita invertir en sanidad y educación públicas y en protección social. Esas tendrían que ser las prioridades, porque España no está en guerra, sino que está sufriendo las consecuencias políticas, sociales y económicas de una guerra gravísima en el corazón de Europa. Lo que tenemos que hacer es proteger a la ciudadanía de eso.

El PSOE afirma que se puede elevar el gasto militar y el social a la vez por el aumento de la recaudación.Todo el dinero extra que se invierte en gasto militar, que en España ya es récord, no puede ir a inversión social. Si va a aumentar la recaudación, nuestra sanidad pública necesita más dinero para tener una atención primaria digna y que a la gente le atiendan en 24 horas, tener más especialistas que reduzcan las listas de espera o mejorar las residencias.

Precisamente acaban de acordar el nuevo modelo de residencias, aunque varios presidentes autonómicos lo han criticado. ¿Qué incluye?Las residencias llevan mucho tiempo siendo un negocio con el derecho de los mayores a ser cuidados con dignidad. Ha habido lobbys muy poderosos que han tratado de influir para que este pacto no saliera, pero estoy satisfecha de haber logrado el apoyo de la mayoría de comunidades. Es bueno que las residencias se parezcan más a un hogar, que sean más pequeñas, núcleos de convivencia de 15 personas.

¿Qué medidas consideran prioritarias de cara a los próximos Presupuestos?La mejor medida para frenar la inflación es que la guerra de Ucrania termine, y para eso debemos ser capaces de invertir en paz, en diplomacia y en una solución negociada. Dicho esto, una de las medidas más eficaces sería el tope a los combustibles, que se financiaría con un impuesto extraordinario a las empresas energéticas. También la rebaja del abono transporte, que nosotros aspiramos a que sea más ambiciosa y deje un precio que no supere los 10 euros .

¿Creen que las cuentas del próximo año pueden salir adelante con los socios de la investidura si incluyen un aumento en el gasto militar?Plantearía la pregunta al revés: ¿Tienen los Presupuestos alguna posibilidad de salir adelante si no es con la mayoría de la investidura? Yo pienso que no.

Varias de sus propuestas, como el tope al precio de la gasolina, llevan meses siendo rechazadas por el PSOE. ¿Por qué iban a aceptarlas para los Presupuestos?Ha habido muchísimas normas en las que hemos tardado mucho tiempo en convencer al socio de que eran imprescindibles, como la ley de Vivienda. Pero finalmente esos avances se consolidan y es gracias al trabajo de Podemos dentro del Gobierno y a un esfuerzo titánico para que las políticas sean lo más progresistas posibles. Así que no renunciamos a nada.

¿Va a ponerse en marcha la ley de Vivienda antes de octubre, que es la fecha a la que se comprometieron con Bruselas?Hay dos elementos que son el paso previo a aprobar los Presupuestos: la aprobación de la ley de Vivienda y la derogación de la ley mordaza. En concreto, la aprobación de la ley de Vivienda es cuestión de días siempre que el PSOE asuma de una vez por todas que hay algunas cuestiones de consenso social que tienen que estar en esa ley: que la regulación de precios afecte a todos los propietarios en las zonas de mercado tensionado, que la Sareb ponga a disposición del parque público de alquiler todas sus viviendas, y que no vuelva a haber desahucios sin alternativa habitacional.

Eso ya lo negociaron durante meses y el PSOE se resistió.Ahora no solo Unidas Podemos lo plantea, sino también muchos otros grupos parlamentarios que son imprescindibles para sacar adelante la ley.

¿A qué se debe la pérdida de apoyos del Gobierno?Los Presupuestos de 2020 fueron los del escudo social. Los del2021 fueron los que marcaron el año de la recuperación. Pero ahora estamos en un momento muy diferente y los últimos acontecimientos han hecho sentir a mucha gente que el Gobierno no tiene objetivos políticos claros.

¿Cómo se ha gestado la inversión de mil millones extra en defensa?No hemos tenido todo el debate que esperábamos, pero el problema no es ese. No estamos de acuerdo en aumentar el gasto militar cuando, por ejemplo, está esperando desde hace meses la ley de Familias, que ampliaría los permisos de maternidad y paternidad a seis meses o que incluye un permiso de siete días para los trabajadores que tengan que cuidar a su niño si se pone malo.

¿Es el PSOE ahora más de derechas que cuando pactaron?Somos dos fuerzas distintas, con trayectorias y perfiles distintos, que muchas veces defienden intereses distintos. Pero Podemos fue quien más trabajó para que esta coalición fuera posible, y sabíamos que no iba a ser fácil, que iba a haber muchos temas en los que íbamos a discrepar. Este Gobierno es el que más estabilidad ha dado a nuestro país en los últimos años. Merece la pena el esfuerzo.

Pero hay voces en el PSOE que plantean que quizá Podemos debería dejar el Gobierno. Lo ocurrido en las últimas semanas, ¿es motivo de ruptura?La coalición es una conquista de la izquierda, de una fuerza política impulsada por el 15-M. Hay muchos poderes económicos y mediáticos, y algunos sectores que se dicen progresistas, que no nos quieren en el Consejo de Ministros. Porque es más cómodo que no haya nadie defendiendo una empresa pública de energía ni recordando que las grandes empresas y fortunas no han aportado ni un solo euro para gestionar estas crisis.