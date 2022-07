Unidas Podemos votará en contra del pacto de Sánchez y Biden para que EEUU fondee dos destructores más en Rota

Las diferencias en el Gobierno en torno a la política de defensa y la relación de España con la OTAN se dejarán ver en toda su dimensión en las próximas semanas en el Congreso. Fuentes de Unidas Podemos confirman que, cuando la iniciativa llegue al Congreso, votarán en contra del acuerdo que alcanzaron el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de EEUU, Joe Biden, para incrementar la presencia militar de ese país en la base naval de Rota (Cádiz) fondeando allí dos destructores más, hasta alcanzar los seis buques.

Los morados habían mostrado públicamente su descontento por el pacto cerrado la semana pasada entre Sánchez y Biden en el marco de la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Madrid, pero, hasta ahora, no habían confirmado que votarían en contra de ratificar este pacto. No obstante, esa posibilidad planeaba desde hace días sobre el Gobierno, si bien la parte socialista del Ejecutivo no se ha mostrado excesivamente preocupada porque confía en que un apoyo del PP a la medida le permita sacarla adelante con comodidad.

