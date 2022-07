Colau ganaría las elecciones en Barcelona, pero ERC recorta distancia

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, volvería a ganar las elecciones municipales, pero ERC recorta distancia, según el Barómetro de junio, que muestra que los republicanos han recortado tres puntos de distancia a los 'comuns' respecto a los datos de diciembre.

Concretamente, el Barómetro recoge que, en las próximas elecciones, el 11,9% de los encuestados votará al partido de Colau, Barcelona En Comú, (en diciembre, la intención directa de voto era del 14,8%), mientras que el 10,9% votará a ERC (siete décimas más que hace seis meses).

A cierta distancia se situaría el PSC (7,5%), que también se aleja de las siguientes formaciones con un 3,4% de intención directa de voto para Junts, un 2,9% para la CUP, un 1,7% para el PP, un 1,1% para Vox, un 0,8% para Cs y un 0,2% para el PDeCAT.

El director de la Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, ha presentado los resultados y, preguntado por la posibilidad de que Cs, PP y Vox obtengan representación en el consistorio ante los datos, ha respondido que "es difícil, pero no imposible".

Y es que Boada ha destacado que la suma de los encuestados que señalan que se abstendrán, votarán en blanco, votarán nulo, no saben qué votarán, no lo recuerdan o no quieren contestar es de un 59%, por lo que "las cosas todavía pueden cambiar en un año", de cara a las elecciones municipales de 2023.

Maragall, el mejor valorado y Colau, cuarta

Respecto a la valoración de los líderes, Colau se sitúa en cuarta posición con un 4,1, una décima menos que hace seis meses. El líder mejor valorado vuelve a ser Ernest Maragall (ERC) con un 5,2, seguido de Neus Munté (Junts) con un 5 y de Jaume Collboni (PSC) con un 4,7. Por detrás de Colau se sitúan María Luz Guilarte (Cs), con una valoración de 3,7; Eva Parera (Valents) con un 3,7 y Josep Bou (PP) con un 3.

En cuanto a la gestión municipal, el 38,9% de los encuestados creen que es buena o muy buena -1,5 puntos más que en diciembre-, mientras que el 47,1% considera que es mala o muy mala -tres puntos menos-.

El Barómetro es una encuesta periódica que, cada seis meses, entrevista a unos 800 barceloneses con derecho a voto en las elecciones municipales. En este caso, el trabajo de campo se llevó a cabo entre el 24 y el 31 de mayo de este año.