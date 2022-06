Isa Pantoja ha querido dar su opinión sobre el concurso de su prima Anabel, y cómo está viendo su paso por Supervivientes... y sobre todo, su relación con Yulen Pereira y su encuentro con Arelys, la madre de Anabel.

"Anabel está loca por hablar con alguien. Tenía muchas ganas de hablar con Arelys, de conocerla. Pero es ingenua. Peca de no saber lo que ha pasado fuera, y de no saber lo que Arelys ha dicho de ella", ha dicho Isa, contundente.

"Yo creo que cuando salga, hablará con Arelys, y ella le dirá lo que ha visto. Quiero pensar que la opinión de Arelys sobre Anabel Pantoja ha cambiado después de conocerla. Yo creo que Arelys no fue lo sincera que tenía que haber sido. No dijo todo lo que pensaba, pero quizá porque quería mirar por el concurso de ambos".

"He hablado con Merchi y sé que está muy orgullosa del concurso de Anabel, pero las imágenes que salieron son incómodas para ella. No le gustaron. Pero es que no es plato de buen gusto para una madre", ha dicho Isa Pantoja, en referencia a la 'noche de amor' que vivieron Anabel y Yulen.

"Mi madre está contenta con el concurso de Anabel. Ojalá fuera a ver a verla a la isla, porque le vendría muy bien a las dos. La voy a animar para que vaya", ha dicho Isa Pantoja con una sonrisa.