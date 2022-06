Desi confirma que Anabel y Yulen tuvieron relaciones sexuales en la preconvivencia de 'Supervivientes'

Telecinco emitió este viernes 24 de junio una nueva gala de Viernes Deluxe. En ella, Desi Rodríguez se enfrentó al polígrafo de Conchita.

Además de recordar los maltratos y la transfobia que sufrió desde pequeña, sobre todo, por parte de su madre; dio algo más de información sobre un tema que ya dejó caer en cuanto fue expulsada definitivamente del reality: que Anabel y Yulen ya habían tenido algo antes de que empezasen a tontear delante de cámaras.

Aunque dejó claro que, al igual que la mayoría de la gente, cree que la sevillana siente mucho más que el esgrimista, desveló que el interés es mútuo desde el principio: "Atracción hay, pero amor no", sentenció.

Según dijo, el flirteo entre ambos comenzó en el hotel de Honduras: "Ellos tenían mucho tonteo. Estábamos en la piscina, había besos con lengua, caricias constantes...", recordó.

Para algunos colaboradores como Rafa Mora, esto desmontaría la historia que la sobrina de Isabel Pantoja trataba de vender y sentenciaba su concurso. "¿Te consta que Anabel Pantoja y Yulen compartieron cama en el hotel antes de empezar Supervivientes?", preguntó Conchita.

Desi dijo que sí y el polígrafo le dio la razón, aunque matizó que no estaba totalmente segura, pues no estaba debajo de la cama de ambos en el momento que ocurrió. "No se llega a lo que han llegado Anabel Pantoja y Yulen Pereira en la isla de Supervivientes si antes no han hecho nada. Pienso que han tenido sexo, pero no lo vi, me lo imagino. Está enamorada hasta las trancas", insistió.

Sobre Omar Sánchez, Desi dijo que Anabel tenía claro que no quería acabar mal con él y que no sabía si el canario estaba esperando fuera. "Ella no sabía lo que iba a pasar con Yulen, pero tampoco tenía muchas ganas con Omar", añadió.