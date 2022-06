Merchi, madre de Anabel Pantoja, opina sobre las declaraciones de Omar Sánchez en el 'Deluxe': "Lo vi correcto y educado"

El pasado fin de semana, Omar Sánchez se sentó por primera vez en el plató de Sábado deluxe para hablar sobre su ruptura con Anabel Pantoja. Días más tarde, Merchi, la madre de ella, ha entrado en directo en el programa de la tarde para dar su opinión.

Anabel Pantoja se declaró recientemente a Yulen en Supervivientes 2022. Este hecho molestó bastante a Omar Sánchez, con el que todavía se encuentra casada. El canario confesó en su visita al Deluxe que se sintió humillado.

"Sabéis la opinión que yo tengo sobre Omar, que siempre es positiva. Nosotros hemos estado hablando durante todo el tiempo que mi hija está en la isla y dentro de lo que cabe yo lo he aconsejado. Cuando pasó toda esta historia, él ya dijo que la seguiría apoyando hasta el final, pero que se retiraba", comenzó diciendo Merche en su intervención en el programa.

Además, confesó que ella misma le dijo " que el silencio era muy traicionero y que él se podía expresar y que dijera cómo se sentía", pero no esperaba que fuera sentándose por primera vez en un plató de televisión.

"Al día siguiente me puso un audio para decirme que se lo había pensado bien, que quería hablar y expresarse y que se lo habían ofrecido de esta manera", desveló Merchi, que tan solo le aconsejó que no creara una guerra. Además, admite: "Lo vi correcto, lo vi educado, dijo lo que él quería, se ha liberado, se ha expresado y ya está".

Aun así, también dijo: "No me agradó que se siente, no lo consideraba el momento porque a lo mejor, si hacía daño, mi hija estaba en desventaja, pero él ha querido expresarse y ha contado con mi apoyo".

Por último, quiso desmentir unas fuertes acusaciones de Kiko Hernández, que contó que ella había llamado "sinvergüenza" a Omar por ganar dinero a costa de su hija. "Que me ponga las pruebas, los mensajes, porque eso no lo he dicho, ¿vale? Que no ponga palabras en su boca que yo no he dicho", afirmó la madre de Anabel Pantoja.