Anuar ya está fuera de Honduras, de la isla de Supervivientes, y desde que ha salido, lo primero que le han preguntado es por la relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. El exconcurstante del reality no ha querido dejarse nada y ha acudido a Sálvame para hablar sobre sus compañeros.

"Que yo sepa, y que haya podido asegurar, no pasó nada en la preconvivencia, antes de llegar a la isla. Pero en el concurso, cuando se iban las cámaras, Anabel y Yulen hacían de todo. Los veía y escuchaba jadear. Pero no bailaron 'salsa'", ha asegurado Anuar ante las preguntas de los colaboradores.

"Sí hay pareja. Se están conociendo de una forma muy pura. Están todos los días juntos, están viendo cómo son con amigos... Al principio estaba más Anabel encima y luego Yulen", ha querido aclarar el exconcurstante.

"El hecho de que Anabel ya hubiera hablado con él me decepcionó. ¿Me tengo que creer todo lo que me habías ido contando antes? Al fin y al cabo, él sí conocía a Anabel. En esa parte no me chocaba tanto. Pero que Anabel dijera que no y luego me entero de que le ha escrito...".

El programa apostó por una nueva mecánica para la ceremonia de salvación y un plano general delató al salvado. El programa apostó por una nueva mecánica para la ceremonia de salvación y un plano general delató al salvado.

Anuar ha acudido al plató de Sálvame y se ha enfrentado a la pregunta de los colaboradores, que han querido arrinconarle para sacarle toda la información sobre la pareja. "Para Anabel ha sido muy duro entrar en Supervivientes con la ruptura tan reciente".

"Ella no se esperaba que fuera a llegar a estos avances con Yulen", ha confesado Anuar. "Pero si estás enamorado, luchas hasta el final por esa persona".