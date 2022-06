Anabel Pantoja y Yulen Pereira se permiten por fin una noche de pasión bajo el saco en 'Supervivientes'

Que Yulen Pereira y Anabel Pantoja han acabado por gustarse y tener algo más que amistad en Supervivientes es algo que la mayoría de sus compañeros y de los espectadores ya veían venir.

Y por fin ese incipiente amor ya se ha consumado, primero con un beso y más tarde, durante la noche, con más pasión debajo del saco de dormir con el que pasan la noche en el concurso de Telecinco.

La pareja empezaba por besarse a plena luz del día, en el mar, donde se hacían confesiones y donde Yulen acababa por declararse a Anabel con un "quiero estar ya fuera de aquí contigo, ya me he cansado de estar aquí, no se puede hacer nada".

Como su chico estaba empeñado en que ella va a ser la ganadora, ella le rebatió con un romántico: "Yo no voy a ganar nada, te he ganado a tí, que ya es bastante".

Llegada la noche la pareja se metió debajo del saco de dormir y los movimientos, los besos y las caricias se intuyeron con un poco de imaginación, por ejemplo, por parte de su compañero Anuar, que duerme justo al lado.

Con mucho cachondeo, Anuar preguntó a su amiga Anabel a la mañana siguiende, dejando caer cosas como "te has levantado super feliz...".

"He dormido muy bien...", respondía enigmática Anabel, que luego añadía "buah... Es que es muy fuerte todo...".

Anuar se iba luego a sonsacar a Yulen, al que le preguntaba directamente: "¿Habrá más? Es que duermo a vuestro lado". El deportista respondía solamente con un ambiguo: "Viaje arriba, viaje abajo...".