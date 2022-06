Más de 300 profesionales implicados, cazas F-18 o Eurofighter, artillería antiaérea, sistemas antidrones, bomberos, ambulancias medicalizadas y otros equipos de seguridad a lo largo de una plataforma de 45 hectáreas, equivalente a noventa campos de fútbol. Ya está todo prácticamente listo en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), que este lunes, a 48 horas del arranque de la Cumbre de la OTAN en Madrid, ha recibido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a fin de presentarle el histórico dispositivo de seguridad desplegado para recibir desde esta tarde a una treintena delegaciones internacionales.

Así pues, para la tarde de este lunes está prevista la llegada de las delegaciones de Australia y Georgia. Y entre las 15:00 y las 20:00 del martes se concentrará el mayor trasiego de aterrizajes, con cerca de medio centenar de aviones de las casi 30 delegaciones restantes. Entre ellas, la más numerosa será la expedición de Estados Unidos, liderada por el presidente Joe Biden, que incluye ocho aviones, como la aeronave de la Casa Blanca 'Air Force One' para el largo viaje o el helicóptero 'Marine One' para desplazamientos más cortos por la capital. Por carretera, hará uso del coche oficial, el Cadillac One conocido como 'La Bestia'. La primera dama, Jill Biden, le espera desde este domingo por la noche en Madrid.

Los representantes de Francia, Reino Unido, Italia o Alemania también tienen previsto tomar tierra mañana en la base de Torrejón y tan solo diez delegaciones descenderán en el aeropuerto civil de Barajas, la mayoría de ellas porque llegan en vuelo comercial.

Para el tránsito de las caravanas de vehículos que recibirán a pie de pista a cada delegación, algunas de hasta ochenta coches (EE UU), el aeropuerto militar ha habilitado un itinerario de entrada y otro de salida para facilitar la fluidez de circulación. En principio, no está previsto que coincidan más de cuatro delegaciones al mismo tiempo, aunque mandos militares reconocen que puede haber "imprevistos" y están preparados para solventar cualquier contratiempo.

De todo ello han dado parte este lunes el jefe del Mando Aéreo General, general de división Juan Treceño, y el jefe de la base de Torrejón, general de brigada Alfonso Reyes, quienes han destapado algunos detalles del enorme reto logístico al que se enfrenta el aeropuerto militar en los próximos días.

La base militar de Torrejón se acoraza

El cielo de Madrid será más seguro que nunca durante esta semana. Con motivo del encuentro de la Alianza Atlántica se ha articulado un dispositivo especial cuya responsabilidad recae en el Mando Operativo Aeroespacial, encargado del seguimiento de las operaciones de vigilancia, seguridad, control y policía aérea en la base de Torrejón de Ardoz.

Cazas del Ejército del Aire, artillería antiaérea y helicópteros NH-90 blindan desde este lunes el espacio aéreo español junto los aviones de control y vigilancia de la OTAN, AWACS.

En la base madrileña, con especial atención a la amenaza de drones, se han desplegado sensores fijos y móviles para detectar vehículos aéreos no tripulados y sistemas de última generación para neutralizarlos.

Trescientas personas será destinadas a labores relacionadas con una operación que lleva "meses" desarrollándose y que de forma indirecta sumará a un centenar de profesionales más. Eso en lo concerniente a la cita atlántica, pues, la actividad de las unidades destinadas en la base no se paralizará durante la semana, donde trabajan más de cinco mil personas y se hospedan más de un millar trabajando en otras unidades militares con la UME, el CAOC de Torrejón o el centro de satélites de la Unión Europea.