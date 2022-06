Moreno: "Estoy seguro de que no va a ser necesario negociar nada con Vox"

Sea por tacticismo o por convencimiento, Juanma Moreno enfila la recta final de la campaña electoral del 19-J exhibiendo un mayor optimismo respecto a las posibilidades del PP de gobernar en solitario. De hecho, el candidato popular y presidente en funciones de la Junta, ha ido paulatinamente marcando distancias con Vox y su candidata, Macarena Olona. Las encuestas más optimistas lo sitúan arañando la mayoría absoluta y Moreno ya no duda en que no necesitará el apoyo de Vox para la investidura.

"Es posible una mayoría suficiente –señaló en su visita a Granada–. Creo que ese objetivo es alcanzable y estoy convencido de que Vox no va a ser necesario" para sacar adelante un gobierno. Moreno indicó que aspira, por tanto, a no "negociar absolutamente nada con Vox", una formación que, según viene señalando, va a vender caro su apoyo. "No vamos a regalar vuestros principios al PP, no nos vamos a abstener, es un no rotundo", clamó el fin de semana pasado Santiago Abascal en un mitin en Huelva.

La posible integración de Vox en el Gobierno andaluz, o cuando menos su apoyo con una abstención, es una de las bazas jugadas por el gran rival de Moreno, Juan Espadas, candidato del PSOE-A, a la hora de movilizar al electorado de izquierdas. Para el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, la táctica socialista de "meter miedo" con un acuerdo con Vox es fácil de desmontar: "Si al PSOE le molesta tanto Vox, que lo acredite. Entiendo yo que el PSOE nos dará una solución. Si el que gana es el PP y el PSOE tiene posibilidad de apoyar la investidura, ya no hay ningún comentario al respecto", explicó. Para Feijóo, "nuestro objetivo es pactar directamente con los votos que salgan de las urnas, sin intermediarios; si obtenemos un resultado lo suficientemente sólido podremos gobernar en Andalucía el lunes a las ocho de la mañana", añadió.

Por otra parte, el mayor temor del PP-A a esta hora es que las altas temperaturas y la movilidad lógica de finales de junio hacia las playas desincentive la participación. Juanma Moreno explicó que el partido está haciendo "microcampañas informativas" para recordar que "domingos de playa va a haber muchísimos, pero solo hay un día para consolidar el cambio, el 19 de junio". Los populares no quieren que cale una sensación de que "esto ya está ganado" y muchos de sus votantes decidan retrasar su regreso a las localidades donde votan.

La campaña del PP-A ha estado centrada eminentemente en su candidato, con el lema "Juanma presidente" y una escasa presencia de las siglas. Tanto es así que el partido se ha encontrado con numerosas preguntas de simpatizantes que no encuentran el nombre de Moreno (que solo figura como número uno en Málaga) en las papeletas, por lo que el PP-A ha lanzado un vídeo explicativo en YouTube con el título: "¿Qué tienes que hacer para votar a Juanma Moreno como Presidente de Andalucía?".