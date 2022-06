El coste de la crianza ha aumentado un 14,5% en cuatro años: las familias españolas gastan de media 672 euros al mes por hijo

Criar a un hijo en España supone, de media, un gasto de 672 euros al año, aunque la cifra puede ir a más o a menos si se tienen en cuenta distintos factores, como la edad o la comunidad autónoma. El coste de la crianza en Cataluña, por ejemplo, es hasta un 27,8% más alto que en Andalucía, según refleja un estudio de Save the Children presentado este martes y en el cual se constata que tener hijos en España es, en 2022, un 14,5% más caro que hace cuatro años.

La ONG llega a esta conclusión tras elaborar un "presupuesto básico" con las necesidades básicas de distintos tipos de hogares y de niños: alimentación, educación, conciliación, higiene, ropa y calzado, vivienda, etc. Así, tras haber calculado el coste mínimo de cada una de esas partidas y comparándolo con el análisis que realizaron en 2018, Save the Children determina que actualmente es 85 euros al año más caro tener un hijo que entonces: si en 2018 era de 6587 euros mensuales por cada niño o niña; en 2022 esa cifra asciende a 672 euros.

¿Lo que más pesa en la cesta? Depende de la edad. Pero, en general, lo que más se ha encarecido han sido los gastos corrientes de la vivienda (un 53% más que en 2018); los muebles y enseres (un 30% más); ocio y juguetes (25%), gastos extraordinarios como excursiones o cumpleaños (23%); la vivienda (15% más); la alimentación (13%); y la ropa y el calzado (13%).

"Esto está poniendo en aprietos a muchas familias que no pueden hacer frente al coste de la crianza", ha advertido la directora de Incidencia Social y Política de la ONG, Catalina Perazzo, urgiendo al Gobierno y a las comunidades autónomas a que sitúen el bienestar de los niños como una prioridad de las políticas públicas. "El coste de la crianza es una inversión que beneficia y concierne a todos", resaltó. Además, y según ha subrayado el especialista en pobreza de la ONG, Alexander Elu, criar a un hijo hoy en día supone "un esfuerzo relativamente mayor a lo que ya de por sí supone el incremento general de los bienes y servicios del IPC", ya que la inflación ha aumentado un 11,3% desde 2018.

Cataluña y Madrid: las comunidades más caras

Con todo, ese coste no es homogéneo, pues hay diferencias significativas según la edad del hijo o hija o el territorio en el que una familia concreta le esté criando. Así, si en Andalucía el gasto por hijo al mes es de 641 euros de media, en otras comunidades como Cataluña o Madrid ese coste se eleva a los 819 euros y 814 euros, respectivamente.

Diferencias territoriales en el coste de la crianza. Save the Children

Asimismo, y puesto que las necesidades de los niños van transformándose a medida que estos crecen, el gasto económico de las familias es mayor cuanto más años tiene el hijo o hija: de los 556 euros al mes que se gasta una familia con un hijo de 0 a 3 años (507 euros en 2018); a los 736 euros que se calcula que cuestan todos los gastos de un adolescente de entre 13 y 17 años (634 euros en 2018). "Choca cómo se han desarrollado las ayudas concentrándose en la primera infancia y con importes más elevados cuando los niños son de menor edad", ha destacado Elu, subrayando que, precisamente, los costes de crianza han aumentado proporcionalmente más en las franjas de edad de los más mayores.

Más concretamente, y observando el peso que cada partida tiene en la cesta de la compra de un hogar familiar, los resultados varían de nuevo en función de la edad del hijo o hija. Así, para las franjas de 0 a 3 años y 4 a 6 años, el gasto más elevado es el de la conciliación, que representa un tercio y un quinto del total, respectivamente. En cambio, a partir de los siete años, la partida más elevada es la de alimentación, que se lleva cerca de un 20% del total.

Coste de la crianza por hijo/a y mes, por tramos edad (2018 y 2022) Save the Children

900.000 hogares destinan más del 100% de sus ingresos

Un último nivel de análisis tiene que ver con el ingreso de las familias. "Esos 672 euros no son lo mismo para todas las familias, de ahí que en algunos hogares criar un hijo suponga un problema real, que no solamente es una cuestión de tener un presupuesto ajustado, sino que se traduce en un empeoramiento del bienestar", ha aseverado el especialista en pobreza de Save the Children. Y es que, tras imputar el coste de la crianza según el número de hijos, el coste correspondiente a la franja de edad y la distribución del ingreso de una unidad familiar, el informe refleja que unas 900.000 familias dedican más del 100% de sus ingresos totales a criar a sus hijos.

"Cuando nos concentramos en hogares por debajo umbral pobreza, vemos que, para un 54%, el coste supera a los ingresos de los que disponen", ha explicado Alexander Elu, alertando de que la situación es "un auténtico drama". Pero la situación es igualmente alarmante si se analiza el gasto de las familias con ingresos medios: casi la mitad de lo que ganan (el 47% de los ingresos) lo destinan a la crianza. "Es un porcentaje muy elevado", ha destacado Elu, instando a impulsar "prestaciones más focalizadas" que tiendan más bien a la universalidad para que lleguen a un mayor número de familias.

Más ayudas y reducciones fiscales

Durante el final de la presentación del estudio, la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, ha exigido la implicación del Gobierno y de las comunidades autónomas para "asegurar" las condiciones y los servicios mínimos para que criar a un hijo no suponga un "lujo". "El sistema español solo destina un 1,3% a este tipo de medidas", ha señalado, recordando que en el resto de Europa ese porcentaje es del 2,3%.

Reconociendo las medidas que se han ido adoptando en los últimos años, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o ciertos complementos a la crianza, Perazzo ha afirmado que ese tipo de medidas son más bien de "apoyo focalizado" y que, por ende, dejan fuera a muchas familias. Por ello, desde la ONG han lanzado cuatro recomendaciones que, aseguran, contribuirán a mejorar la situación de los hogares españoles.

La primera pasa por implementar una nueva ayuda a la crianza de 100 euros mensuales para todas las familias con hijos de hasta 17 años. Esta ayuda podría articularse, según indica el informe, por la vía de deducciones fiscales reembolsables en el IRPF (atribuyendo esa condición por descendientes menores de 18 años), en forma de prestación directa o a deducir en la declaración. "Esto cubriría casi el 15% del coste medio de la crianza para todas estas familias", aseveró Perazzo, añadiendo que el coste de aplicar el mínimo por descendiente sería de 5,7 millones de euros al año.

Propone también actualizar el valor real de los complementos de crianza de las familias perceptoras del IMV e ingresos bajos a través de la prórroga de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. En tercer lugar, la ONG urge a gravar los productos de higiene menstrual (compresas, tampones, etc.) al tipo superreducido del IVA (4%), lo que, según indica, implicaría una disminución de la carga fiscal soportada por las familias de 7,3 millones de euros al año. De hecho, si directamente se eliminara ese impuesto (Que está ahora al 10%), la disminución sería de 12,1 millones de euros al año.

En ese marco, la cuarta y última sugerencia pasa por reducir también el IVA a los pañales infantiles: que pasen del 21% actual al 10%, lo que calcula que supondría una disminución de carga fiscal soportada por las familias de 70,4 millones de euros anuales (de 108,3% si se redujera al 4%).