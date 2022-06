Díaz y Errejón escenifican la "alternativa" a PP y Vox en Andalucía y avisan sobre ellos: "Van a derogar vuestra reforma laboral"

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, y el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, han apremiado este domingo a votar a la confluencia de izquierdas Por Andalucía, que han señalado como la "alternativa" al bipartidismo y especialmente ante "las derechas" de PP y Vox, que han apuntado "quieren derogar vuestra reforma laboral".

Con este llamamiento han arropado a la candidata de la confluencia —que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde—, Inma Nieto, en el Palacio de Congresos de Málaga, donde se han congregado alrededor de 1.300 personas, algo menos de la mitad de ellas en un auditorio y las restantes a sus puertas, donde han seguido las intervenciones a través de una pantalla una vez el aforo se completó.

Ha sido el de Málaga el segundo acto más multitudinario de la campaña tras el celebrado este sábado en Córdoba ante 2.500 personas, y en esta ocasión con la presencia de Errejón, acompañado también en el escenario por la cabeza de lista de Por Andalucía en la provincia de Sevilla y coordinadora general de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, y el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero.

Y de nuevo el mensaje ha sido de optimismo, de que se puede dar "la sorpresa" el 19J, una idea combinada con los avisos de las consecuencias que tendría una victoria del PP-A. "¿Qué están proponiendo las derechas para Andalucía? La revancha y acabar con todas las políticas que están mejorando la vida de la gente", ha expuesto Díaz, que también ha repetido el recibimiento visto en Córdoba, entrando al auditorio entre gritos de "Presidenta".

Díaz se ha referido al recurso interpuesto por Vox en el Constitucional sobre la reforma laboral, alertando de que se continuará en esta línea si forman gobierno con el PP-A en Andalucía, algo que ha dicho sucederá porque "son las dos caras de la misma moneda". "Claro que van a gobernar juntos, lo tenemos muy claro", ha afirmado.

"Van a bajar el salario mínimo, van a congelar las pensiones, nos han dicho que van a derogar vuestra reforma laboral que ha mejorado la vida de tantos trabajadores, que van a derogar todas las leyes que ha sacado adelante y que mejoran la vida de la gente", ha alertado Díaz, quien ha dicho ser consciente de que "los tiempos son complicados".

"Sé que en Andalucía hay muchas personas que no saben si ir a votar, pero os digo que no podéis resignaros, no hay alternativa", ha enfatizado, para destacar que "si hemos hecho esto desde el Gobierno no os queda más remedio que ilusionaros, que defender vuestros derechos y decir que el 19J vamos a salir a las calles a votar".

Por su parte, Errejón ha subrayado en su intervención que para defender lo público "ya hay una alternativa y se llama Por Andalucía". "No hay que resignarse a tener que elegir entre lo de siempre o esta especie de nada que maltrata a los andaluces", ha dicho en referencia al candidato a la reelección de PP-A, Juanma Moreno, a quien ha descrito como "un profundo monumento a la nada".

"Cada vez hay más gente que entiende perfectamente que esta campaña ya ha cambiado el clima, que en esta campaña las cosas han empezado a cambiar", ha considerado el líder de Más País, que ha defendido que "hace falta ya un gobierno de la Junta que decrete de inmediato la emergencia climática", que "emprenda la reindustrialización verde de Andalucía", que destine recursos públicos a la salud mental y que "blinde de una vez los servicios públicos".

"Claro que estamos aquí para que la vida sea más justa, feliz y tranquila, si no, ¿para qué carajo íbamos a estar en política?", ha preguntado.

El acto de Málaga se ha completado con las intervenciones de Esperanza Gómez, que ha instado a la militancia a no creer "que la izquierda está dividida". "No es cierto, estamos aquí seis organizaciones", ha apuntado, indicando que la confluencia propone una Andalucía "que es de color, no es blanco y negro, no es de peinetas. ¡Las peinetas no se llevan!", ha comentado entre las risas del auditorio.

También distendido ha sido el discurso de Toni Valero, que ha destacado que de la unión materializada en Por Andalucía nace "el único espacio que puede reunir a dos futuras presidentas", en alusión a Nieto y Yolanda Díaz, y ha recordado que "Moreno es del PP, aunque en esta campaña el PP se ha convertido en un partido blanco".