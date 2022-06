Yolanda Díaz: "Estoy dispuesta a dar un paso para ganar España"

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha entrado este sábado en la campaña andaluza llamando al voto el próximo 19 de junio y también con un mensaje de cara al futuro: "No me resigno". "Si he estado nueve meses junto a la compañera Ione (Belarra), peleando para subir el salario mínimo interprofesional 15 euros, no por nosotros sino por vosotras, estoy dispuesta a dar un paso para ganar España", ha asegurado antes de lanzar una pregunta a la militancia: "¿Estáis dispuestas vosotras a pelear por Andalucía?".

Díaz se ha expresado así en un acto público celebrado en Córdoba junto a la candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto. Ha sido el primero de los tres mítines en los que la acompaña en la carrera al 19J, un acto en el que también han intervenido la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; el secretario general del PCE y dirigente de IU, Enrique Santiago, y los candidatos Juan Antonio Delgado y Esperanza Gómez.

La vicepresidenta del Gobierno ha comenzado su intervención en el teatro de la Axerquía y ante unos 2.500 asistentes, según la organización, entre gritos de "¡Presidenta!". "Compañeros y compañeras, poco a poco, ya llegaremos", ha respondido entre risas antes de arrancar un discurso en el que ha pedido a la militancia de la confluencia, que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, que dé un último esfuerzo para movilizar a los votantes en la semana que resta hasta que se abran las urnas.

"Sé que hay miedos, distancias y tristezas, sé que las gentes progresistas no saben qué hacer", ha apuntado Díaz, quien ha dicho que, con todo, no se resigna. "No me resigno. Si he estado nueve meses junto a la compañera Ione y junto a los compañeros y compañeras peleando para subir el salario mínimo interprofesional 15 euros, no por nosotros sino por vosotras, estoy dispuesta a hacerlo, a dar un paso para ganar España", ha asegurando mientras el auditorio aplaudía en pie.

"Pero yo os pregunto: ¿Estáis dispuestas vosotras a pelear por Andalucía?", ha cuestionado antes de afirmar que "no cabe la resignación" en las elecciones andaluzas.