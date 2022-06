Sanidad ultima los detalles para vacunar de la viruela y apunta a actualizar las medidas que ahora solo obligan a aislarse a los positivos

Las primeras 200 dosis de vacuna contra la viruela que ha comprado de urgencia el Ministerio de Sanidad mientras se sustancia la compra conjunta de la UE ya están en España, pero no empezarán a administrarse al menos hasta que el jueves que viene los directores generales de Salud Pública de ministerio y comunidades concreten quiénes las recibirán, previsiblemente los contactos estrechos y está por ver si también personal sanitario que atienda a personas afectadas. Así se ha determinado en una Comisión de Salud Pública en la que este martes los responsables en la materia de ministerio y comunidades han abierto la puerta a revisar el Protocolo de prevención que de momento solo obliga a aislarse a los positivos, pero no a sus contactos.

La Comisión de Salud Pública se ha reunido este martes para analizar el documento de recomendaciones sobre la vacunación contra la viruela del mono que ha elaborado la Ponencia de Vacunas. Sin embargo, fuentes autonómicas han indicado que hasta el jueves que viene no se aprobará, en una nueva Comisión de Salud Pública, en modalidad presencial. Por tanto, añaden, hasta que no se fijen unos criterios para vacunar no se empezará a administrar la vacuna, que es contra la viruela humana pero se espera que se ha visto que puede ser eficaz en un 85% contra la variante no humana de la viruela del mono.

En la reunión, se ha incidido también en la importancia de se comuniquen todos los caos positivos en el sistema de vigilancia del Centro Nacional de Epidemiología (SIVIES) "para continuar conociendo la evolución de la enfermedad" en la que hace apenas unos días expertos que asesoran al Ministerio veían una estabilización, a la espera de que pasara un segundo periodo de incubación. Según ha informado el Ministerio, la Comisión de Salud Pública no descarta actualizar el Protocolo que aprobó el 21 de mayo, que establecía que las personas que sean positivas deben usar la mascarilla, aislarse y pero no sus contactos, que sí deben reducir al máximo las interacciones sociales. Tampoco hay que tener contacto con mascotas de los afectados porque también podrían transmitir la enfermedad.

Por lo que respecta a las vacunas contra la viruela, a falta de una decisión definitiva, parece claro que se inoculará a las personas que hayan sido contacto estrecho con una persona con viruela del mono, aunque no simplemente por haber estado en la misma habitación, por ejemplo, como ocurre con la Covid, sino por el intercambio de fluidos corporales. Sin embargo, la OMS también apunta a la posibilidad de que los países puedan administrarla a personal sanitario que trabaje en laboratorios con este virus o que atienda a personas contagiadas por él.

También está por determinar como se repartirán estas primeras 200 dosis de una vacuna de acceso "limitado" por las comunidades. Si se toma el ejemplo de lo que se espera que se haga a escala europea, será por población pero también en función del número de contagios. En la UE, España registra la mayor cifra -225 casos positivos este martes y 439 sospechosos, según datos del Ministerio- y dentro de España, la Comunidad de Madrid, con 210 positivos y 22 sospechosos, según los datos ofrecidos el gobierno madrileño.

Con estas cifras, parece claro que las 200 vacunas de las que dispone España en estos momentos no serán suficientes para vacunar al menos a los contactos estrechos de las personas que ya son positivas. Este primer lote, de vacuna contra la viruela humana llamada Inmavex y fabricada por la empresa danesa Bavarian Nordic, es una compra de urgencia que el Gobierno ha hecho a otro país -cuyo nombre no quiere revelar, a la espera de que prospere la compra conjunta que en nombre de toda la UE está haciendo la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA). Una vez que tengan las vacunas, las donará a los Estados miembros que las necesiten, en función de su población y del número de afectados en cada uno de ellos.

Alemania y Reino Unido ya empezaron

De momento, la presencia de la viruela del mono es muy desigual en la UE. España se sitúa como el país con más casos, seguido por Portugal, que este martes había confirmado 153 casos y por Alemania, con 80 casos y que empezó a vacunar hace días, ya que dispone de un contingente de 40.000 sueros.

También empezó hace días el Reino Unido, el único país que supera a España en todo el mundo, con 303 casos confirmados este martes, según EP Data.

En este sentido, la Comunidad de Madrid, como territorio español más afectado por el brote de viruela del mono, pidió hace semanas más celeridad al Ministerio de Sanidad en cuanto a la compra de vacunas, que la ministra, Carolina Darias, defiende hacerlo en compra conjunta con la UE, a pesar de que finalmente es ha adquirido de forma unilateral una primera remesa de 200 vacunas.