Ser madre a los 28 y tener dos hijos: el deseo incumplido de las españolas, que tienen menos hijos y más tarde de lo que les gustaría

Las mujeres españolas tienen menos hijos y más tarde de lo que les gustaría. Esa es la conclusión a la que llega la Encuesta Merck: Fertilidad en España. Deseos y Realidad, realizada por la compañía homónima con el apoyo técnico de GAD3. Según el estudio, las mujeres encuestadas sitúan la edad ideal para convertirse en madre en los 28, cuatro años antes que la edad media de las madres primerizas en España, que se eleva hasta los 32, según datos del INE. Además, las españolas tienen la mitad de los hijos que desean, siendo la tasa de fecundidad de nuestro país la segunda más baja de la Unión Europea, solo por detrás de Malta.

El promedio de hijos que querrían tener las mujeres españolas con intención de convertirse en madres es, según la encuesta, de 2,1 niños, muy por encima de la tasa de fecundidad real, que se sitúa en 1,19, según datos del INE. Ese deseo de ser madres se evidencia también en el hecho de que el 62% de las mujeres que ya lo son querrían aumentar su número de hijos, un dato que se eleva hasta el 70% entre aquellas de 35 a 39 años.

En la misma línea, el estudio, en el que se ha encuestado a 1.501 participantes de entre 20 y 45 años, revela que más de la mitad de las mujeres de entre 35 y 39 años contempla la maternidad entre sus planes de futuro a pesar de la disminución de la fertilidad en dichas edades. “La caída de la fertilidad se produce gradualmente y de forma individual, es decir, hay una tendencia a tener menos óvulos y de peor calidad. Ese proceso se produce sin previo aviso, por lo que, dependiendo de la mujer, puede producirse antes o después”, señala la doctora Elena Labarta, ginecóloga especialista en reproducción asistida y miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

En cuanto a los obstáculos para ser madre, la encuesta apunta a que la principal causa tanto de tener menos hijos como de retrasar la maternidad es la situación económica. De hecho, para el 95% de las mujeres españolas en edad fértil la estabilidad económica es el factor más importante a la hora de decidir si convertirse en madres, seguido de la flexibilidad laboral (64%) y del apoyo del cónyuge o pareja en el cuidado de los niños (44%). “El contexto socioeconómico es el principal factor que influye en la planificación familiar y en muchas ocasiones los deseos que tienen las mujeres en nuestro país en cuanto a su maternidad y la realidad no coinciden”, explica Julio Varela, director de la Unidad de Fertilidad de Merck en España.

La reproducción asistida como alternativa

Los datos de la encuesta indican que solo el 50% de las españolas en edad fértil tienen hijos y únicamente el 52% de ellas fue madre en el momento que lo decidió, frente a más del 20% que lo fue después de lo que deseaba. Pese a lo poco optimista de la situación, el 72% de las encuestadas que aún no tienen hijos espera cumplir sus expectativas, lo cual lleva a muchas mujeres a barajar distintas soluciones. Así, el 53% de las que no tienen hijos pero sí lo desean se ha planteado alguna vez ser madres en solitario y 8 de cada 10 estarían dispuestas a recurrir a la reproducción asistida en caso de no poder concebir de manera natural.

“Podemos presumir de ser uno de los países líderes en reproducción asistida en el mundo. 1 de cada 10 bebés que nacen en España lo hacen gracias a estas técnicas. Sin embargo, hay muchos retos por delante, como que las mujeres acuden cada vez a edades más avanzadas, lo cual añade mucha complejidad al proceso”, advierte Varela. Estos datos ponen de manifiesto la normalización y aceptación de los procesos de reproducción asistida en España, algo que contrasta con otra de las conclusiones de la encuesta: el 47% de las mujeres preguntadas no habla con su entorno sobre expectativas de maternidad, problemas de fertilidad o tratamientos de reproducción asistida.

Poca información sobre fertilidad

Según el estudio, 6 de cada 10 mujeres entre 20 y 45 años no se han informado nunca sobre fertilidad, a pesar de que 2 de cada 3 habrían querido tener más información al respecto, especialmente las menores de 35 años (73%). Estos datos muestran que las españolas siguen hablando e informándose poco sobre este asunto. De hecho, 4 de cada 10 encuestadas desconocen cómo afecta el estado de su fertilidad en la búsqueda de un embarazo en edades avanzadas y el 32% de las mujeres que no son madres pero desean serlo desconoce qué es la reserva ovárica, un indicador referido a la cantidad de óvulos que determina el estado de fertilidad.

“La encuesta refleja que más de la mitad de las chicas entre 20 y 29 años no tienen ningún conocimiento sobre infertilidad y este resulta ser el grupo de edad que más se puede beneficiar de una correcta información que les permita tomar decisiones sobre su plan reproductivo”, reflexiona la doctora Aintzane Rabanal, ginecóloga especialista en reproducción asistida del Hospital Universitario Cruces de Bilbao. Si se observa el grupo de las mujeres entre 35 y 39 años que quieren tener hijos, casi 7 de cada 10 piensan que tienen que empezar a preocuparse a partir de esta edad y no antes. En este sentido, la doctora Rabanal recuerda que “lo ideal sería que las mujeres recibieran información desde las primeras revisiones ginecológicas”.