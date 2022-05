Pancartas, gritos, camisetas personalizadas y aplausos. Podría tratarse del ambiente de un concierto a escasos minutos de su arranque si no fuera porque al otro lado del escenario hay dos bandos claramente enfrentados. Desde hace seis semanas, cientos de personas de distintas edades y procedencias se han estado agolpando en las inmediaciones del tribunal de Fairfax, en Virginia (EE UU), con un objetivo común: presenciar en vivo y en directo, ticket en mano, el desarrollo del juicio que ha enfrentado a los actores Johnny Depp y Amber Heard.

Cargado de controversia y espectacularización, el litigio se ha convertido en todo un fenómeno mediático, superando, incluso, las audiencias que generó el proceso legal de O.J. Simpson. Empezó el pasado 11 de abril y termina este viernes, 27 de mayo. Sus sesiones se han emitido a nivel internacional a través de varios medios de comunicación y por ellas han pasado decenas de testigos, entre ellos, extrabajadores, familiares, vecinos y amigos, estando implicados, además, rostros conocidos como los actores James Franco y Jason Momoa o la modelo Kate Moss, quien testificó esta última semana a favor de Depp, su pareja entre 1994 y 1998.

La batalla legal se remonta a 2018, cuando la artista publicó un artículo de opinión en The Washington Post refiriéndose a sí misma como una mujer con experiencia en lo que representa el "abuso doméstico". No mencionó a Depp, pero este la demandó por daños y perjuicios, pidiéndole una compensación de 50 millones de dólares. La intérprete, por su parte, le respondió con una contrademanda por impulsar una campaña de difamación contra ella. Le reclamó el doble: 100 millones de dólares. En 2020, el actor ya perdió un juicio contra The Sun por un titular donde se le definía como un "maltratador de mujeres". El tabloide británico se basaba en las últimas declaraciones de Heard. Pero esto solo era el principio.

Un infierno de violencia, drogas y sangre

Los actores se casaron en febrero de 2015 y se divorciaron en mayo de 2016. Sin embargo, en poco más de un año vivieron situaciones extremas. Así se ha comprobado a lo largo de las 24 sesiones conducidas por la jueza Penney Azcarate: todas, sin excepción, han dado que hablar. Eso sí, las que más revuelo han causado han sido en las que ambos protagonistas se han subido al estrado.

El primero en hacerlo fue Depp, que asegura que su exmujer lo humilló, golpeó y maltrató de manera progresiva. Según el actor, la artista le fue infiel con varias personas, a las que habría invitado a su apartamento en Los Ángeles. Entre estas figura James Franco, con el que fue grabado en actitud cariñosa en el ascensor del edificio -esto provocó una fuerte pelea durante un vuelo en la que supuestamente Depp agredió a la actriz-. El rostro de Piratas del Caribe también afirma que su expareja orquestó una campaña en su contra que le provocó grandes daños en su carrera -habría perdido más de 22 millones de dólares-.

Depp recuerda varios enfrentamientos con desenlaces extravagantes. Por ejemplo, cuenta que Heard le dejó excrementos en la cama y que, durante una fuerte bronca en 2016, en Australia, la actriz le lanzó una botella de vodka y le cortó la yema del dedo pulgar de una mano. Esta versión no coincide con la de Heard, que dice que fue él quien se autolesionó y que esa misma noche la agredió sexualmente con una botella rota. En el juicio se presentaron pruebas gráficas sobre los destrozos en el apartamento, en cuyos cristales del baño Depp escribió mensajes con sangre, así como de la lesión de Depp. No existen pruebas que demuestren la violación.

En este sentido, el artista niega rotundamente haber agredido a su exmujer. "Nunca, nunca en mi vida, he agredido sexualmente ni he abusado físicamente de ninguna persona. (...) Vivir con esto seis años y tener que esperar para poder mostrar la verdad no es nada fácil", subrayó en su última declaración.

No obstante, admite haber cruzado la línea en varias ocasiones, especialmente cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Cabe recordar un vídeo casero donde el actor actúa con violencia, así como los mensajes que supuestamente se habría intercambiado con el actor Paul Bettany y que filtró Daily Mail. "¡Quememos a Amber!" o "¡Ahoguémosla antes de quemarla! Después me follaré su cadáver quemado para asegurarme de que está muerta", se leía en la conversación. Los dos consumían habitualmente sustancias como mdma y cocaína -y bebían, curiosamente, un vino de marca española-.

Escándalos sobre el estrado

Por el juicio han pasado multitud de testigos, como la hermana del actor, Christi Dembrowski, que habló del maltrato de su padre a su hermano y a ella; Whitney Henriquez, hermana de la actriz, que aseguró que Depp golpeó a su hermana; vecinos que hablaban de los gritos, aunque aseguraron no haber visto ni peleas ni heridas; la exasistente de Amber Heard, que declaró haber sufrido "abuso laboral" por parte de la actriz; o la exmánager de él, que detalló el dinero que perdió al cortar su vínculo con Piratas del Caribe por culpa de la difamación de ella.

El que fuera el mayordomo de ambos, Ben King, protagonizó uno de los testimonios más destacados al recordar cuando encontró parte del dedo de Depp; y las psicólogas Shannon Curry -testigo de parte del actor- y Dawn Hughes -testigo a favor de Heard- debatieron con dureza sobre el perfil psicológico de la protagonista de Aquaman: mientras la primera sostiene que la actriz padece un trastorno histriónico de la personalidad, una forma extrema de narcisismo y una tendencia a mentir y manipular, la segunda dice que, en realidad, sufre síndrome de estrés postraumático, y que su exmarido abusó psicológicamente de ella "a puerta cerrada". También pasaron por el estrado expertos de distintas áreas: informáticos -para analizar fotografías y chats-, sanitarios, periodistas, entre otros.

Entre el debate y el meme

El litigio ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales desde que empezara esta primavera -a excepción de la semana del 9 al 13 de mayo, cuando la jueza pidió un descanso-. En Twitter y TikTok se han compartido vídeos controvertidos, como un clip en el que Heard aparece supuestamente esnifando cocaína, u otro en el que se baraja que una abogada de Heard es una seguidora de Depp-. También se han comentado hechos curiosos, como el regalo que la actriz le entregó al artista, un cuchillo en cuyo filo se leía en español "hasta la muerte".

Asimismo, Internet también ha sido el lugar donde se han planteado varias preguntas: ¿cuáles son las consecuencias de que un proceso tan mediático se trate como un show?, ¿de qué manera puede afectar hablar que los dos son 'tóxicos' por igual?, ¿la opinión pública se está equivocando al restar importancia a los actos cometidos por Depp?, ¿los memes y la circulación excesiva de contenidos derivan en una banalización de la violencia en la pareja?, ¿qué supone que uno u el otro mientan?, ¿esto es una muestra más de las dificultades y vacíos existentes en el tratamiento de la violencia machista?

Posibles desenlaces

A la espera de que Azcarate y el jurado dicten una sentencia, hay varios escenarios posibles. El primero, que Depp gane el juicio al demostrar que fue desacreditado y reciba la compensación de 50 millones de dólares, aunque también podría recibir una cifra menor por orden del jurado. Otra situación sería que el juicio lo ganase Heard, recibiendo los 100 millones que reclama. Al igual que con el actor, el jurado podría decidir para ella una compensación menor.

El jurado también podría no otorgar daños a ninguna de las partes, lo que no satisfaría ni a Depp ni a Heard. Al ser un caso civil, nadie se enfrentará a una sanción grave ni será condenado a entrar en prisión.