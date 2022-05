Los hepatólogos señalan al adenovirus como el posible causante de la hepatitis infantil, pero desconfían: "Esto es muy extraño y nuevo"

Los casos de hepatitis infantil desconocida ya suman 348 en todo el mundo, en un total de 20 países, aunque se detectó por primera vez en Reino Unido. Más del 90% tuvieron que ser hospitalizados y, en los casos más extremos (14%), los menores necesitaron un trasplante de hígado. España ha registrado 22 casos y ya hay al menos ocho muertos en todo el mundo.

Aunque es pronto para conocer la causa y el origen del brote, el adenovirus es uno de los principales candidatos: el 70% ha dado positivo en la sangre, identificando el subtipo de F41. Otras posibilidades se tantean, como un efecto secundario de haber pasado la covid, pero esto solo explicaría el 50% de los casos en Reino Unido, donde el brote asciende a los 160 casos.

Sin embargo, todas las teorías pierden peso cuando se considera el adenovirus: es común en niños -suele causar un catarro leve-, los adultos están mayormente inmunizados -por eso no les afecta-, y la variante F41 es ya conocida. "Puede haber otros factores no conocidos que sean cofactores, y también pueden ser agentes tóxicos", sopesa Vicente Carreño, hepatólogo y presidente de la Fundación para el estudio de las hepatitis virales (FEHV).

Lo que considera chocante es que el adenovirus solo se ha encontrado en el 75% de los niños. "Eso es muy extraño, un adenovirus nunca ha causado en niños sanos una hepatitis aguda, todo esto es nuevo", explica, recalcando que sí puede ocurrir en menores con inmunodeficiencia.

A Carreño, sin embargo, le sorprende la alta tasa de trasplante de esta hepatitis, que es "mucho más alta que las otras (A-E), no se sabe por qué. El cuadro clínico es el mismo, pero esta es más severa" para el órgano, explica.

Una cuestión de estadística

Por su parte, Javier Crespo, hepatólogo del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, cree que esta hepatitis no es más grave, sino que es simplemente más común.

"En Reino Unido el número de casos de adenovirus es mucho más alto que otros años", lo que provoca que "algo infrecuente [la hepatitis infantil por este virus] multiplicado por mucho haga que pase de excepcional a raro".

Crespo descarta, sin embargo, los agentes tóxicos como causantes. Me parece altamente improbable". Reflexiona que "puede que en Reino Unido la hepatitis no la cause lo mismo que en Europa continental, porque no son casos agrupados, no funciona como una epidemia", por lo que en diferentes países podría haber diferentes causas.

El experto cree que, "sin levantar ninguna alarma, hay que estar atento y reportar todos los casos que se encuentran en el mundo", pero no tiene claro "cómo va a evolucionar" esta patología en los próximos meses.

Otras teorías

Una teoría sobre la causa de esta hepatitis es que estaría causada por perros en contacto con los menores. Carreño asegura que, a pesar de que "el adenovirus sí puede afectar a estos animales, es distinto al humano" y difícil que se transmita.

"Tendrías que aislar el adenovirus del niño y el del perro y ver si es el mismo virus, eso es factible. Pero no es habitual que los animales contagien el adenovirus", explica.

Por otra parte, Crespo cree "poco plausible" relacionar esta enfermedad con una secuela del covid, "salvo porque los niños han estado muy poco expuestos a los virus este tiempo, y quizás esto hace que ahora se produzca una infección generalizada que haga que haya más contagios".

Las vacunas contra la covid también están descartadas en la lista de posibles causas, ya que los principales afectados tienen desde meses de edad a 16 años. "Son muy pequeños y no se han vacunado", argumenta.