Feijóo cambia la estrategia del PP en Cataluña con un mensaje menos ideológico y más autonomista aplaudido por el empresariado

"Cataluña necesita hablar menos de política y más de economía; menos de desconectar y más de reconectarse al progreso y al dinamismo que no debió aguantar nunca". Alberto Núñez Feijóo ha puesto la primera piedra del cambio de estrategia que pretende acometer en Cataluña: descafeinar ideológicamente el mensaje para tratar de ensanchar el electorado y captar al constitucionalismo moderado. Lo ha hecho en su puesta de largo como líder del PP en Barcelona, ante la élite económica catalana concentrada en el Círculo de Economía. Una intervención que ha concentrado en dos ideas: que "el procés ha sido un pésimo negocio" y en la reivindicación de "una España diversa pero unida" que acentúa el giro de timón en la estrategia.

"Las autonomías son Estado", ha reivindicado el sistema constitucional vigente. El mensaje ha sido acogido con una ovación sin duda más cálida que la recibida por Pablo Casado el año pasado. "Se nota el aplausómetro", ha recalcado el presidente de la asociación, Javier Faus. El tenso momento en la relación entre Pere Aragonés y Pedro Sánchez, que han coincidido también en el evento en plena crisis por los casos de espionaje a través del programa Pegasus, hacía su equipo congraciarse con la posibilidad de que un presidente del PP llegara "con más tranquilidad" a Barcelona que Sánchez.

Feijóo ha puesto encima de la mesa su "legitimidad" para abordar el encaje de Cataluña por su experiencia de gobierno al frente de una "nacionalidad histórica" como Galicia. "Muchos de los que aquí presentes han sufrido por la pérdida del prestigio y de atracción que ha hecho que esta comunidad, otrora uno de los referentes de España, cayera en una decadencia innegable frente a otros lugares más dinámicos", ha interpelado a los empresarios presentes en referencia al procés. Feijóo se ha presentado como la alternativa frente a un Gobierno que trata la economía como "un truco de los poderes ocultos para impedir la realización de sus aventuras". Una "política ilusoria" que intenta "recrear el paraíso terrenal que describen las Sagradas Escrituras donde la abundancia no conoce límites y cualquier deseo puede ser realizado".

"La agitación para ellos es la materia prima"

Feijóo y Faus han protagonizado un breve coloquio posterior. Ha sido entonces cuando el presidente del Círculo de Economía ha preguntado al líder popular por la convivencia de su mensaje con el sistema de pactos con Vox. El líder del PP ha argumentado que el partido de Santiago Abascal se trata de una "escisión del centro-derecha" que perjudica a la unión de ese espacio político.

"Vox es una escisión del centroderecha de España, a quien más perjudica es al centroderecha. ¿Molesta? Sí. Nos diferencian varias cosas: somos un partido europeísta, un partido autonomista y un partido de gestores de lo público. Vox no lo tiene claro en sus políticas europeas, no cree en el Título VIII de la Constitución y no ha gestionado nada", ha marcado terreno Feijóo, acotando las que, a su juicio, son las tres diferencias fundamentales entre ambos partidos. Faus la ha considerado "una buena respuesta". "La agitación para ellos es la materia prima, y su mayor deseo es que las fricciones vayan seguidas de más fricciones de forma que se genere un malestar crónico y que la sociedad civil quede subyugada por un escaso número de la población que se dedica a la política", ha criticado Feijóo.

El presidente del PP, además, ha vuelto a reivindicar el documento económico presentado al Gobierno, el que hubieran "aprobado si estuviéramos en el Gobierno". Feijóo ha reclamado la apertura de una vía de entendimiento entre PP y PSOE que se materialice en acuerdos: "Nos hubiese gustado que los dos principales partidos políticos nos hubiésemos puesto de acuerdo para acordar soluciones conjuntas para sacar nuestro país de la crisis. No ha sido posible. No por nosotros, les aseguro que lo hemos intentando y lo vamos a seguir intentando".

"En España reina el conflicto y la trinchera y las tensiones partidistas se perciben en el Gobierno", ha diagnosticado Feijóo después de exponer que "la economía y la política son dos caras de un deseo que compartimos: la estabilidad, y ahora tenemos inestabilidad política e inestabilidad económica cada vez con mayor virulencia".