María Salmerón pide al Gobierno que recapacite sobre la decisión de su indulto: "Soy el único apoyo que tiene mi hija"

María Salmerón, pendiente de ingresar en la cárcel por no permitir a su marido -condenado por violencia machista- las visitas a su hija, ha pedido este miércoles al Gobierno que recapacite y revoque su decisión de no concederla el indulto ya que de lo contrario tendrá que cumplir su condena de nueve meses en prisión.

Y lo ha hecho frente a los medios en las puertas del Congreso de los Diputados mientras sostenía una pancarta con el lema "el Estado condena a las madres que salvan" junto a varias mujeres que se han concentrado para denunciar la "justicia patriarcal" y para urgir al Gobierno a que la indulte.

Salmerón, que ya había sido indultada en varias ocasiones, solicitó de nuevo la gracia tras haber sido condenada en 2020 por un juzgado de Sevilla a nueve meses de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con la agravante de reincidencia, y que decidió que siguiera en libertad hasta esta resolución.

El Consejo de Ministros rechazó el pasado 26 de abril el indulto por ser reincidente y la negativa del tribunal sentenciador.

"Proteger a lo que más quiere"

"Nos hemos concentrado aquí para exigirle al Gobierno que recapacite porque que se han precipitado en la denegación del indulto", ha subrayado Salmerón, quien ha enseñado la providencia del juzgado de lo penal número 6 de Sevilla donde la cita para el próximo 18 de mayo.

Salmerón, quien ha dicho que no sabe si ese día será cuando la jueza le comunique cuándo tendrá que entrar en prisión, ha insistido en sus críticas al Ministerio de Justicia por no haber tenido en cuenta que si ella no permitió las visitas de su expareja a la hija de ambos fue por proteger "a lo que más quiere".

Ha asegurado que después de 21 años, su hija, que estudia en el extranjero, sigue sufriendo al saber que su madre puede entrar en la cárcel y ha subrayado que ella no ha padecido maltrato institucional sino "tortura judicial e institucional".

"Soy el único apoyo que tiene mi hija", ha insistido Salmerón, quien ha calificado de "incongruencia" que el que fuera su pareja no haya tenido que ingresar en prisión por una pena por maltrato de 21 meses y ella sí vaya a tener que hacerlo.

Respaldada por Unidas Podemos

Hasta la plaza de Las Cortes se han acercado varios miembros de Unidas Podemos como el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago; la portavoz, Isa Serra, y también ha acudido la directora del Instituto de la Mujer, Antonia Morillas, entre otros.

Los representantes de la formación morada han escuchado las reivindicaciones de Salmerón y se han comprometido a "apretar" al Gobierno para que finalmente le conceda el indulto definitivo ya que comparten sus reclamaciones.

Y es que han recordado que la ley de infancia actual prohíbe las visitas a los hijos por parte de los maltratadores.

Durante al acto de protesta, la periodista Ana Pardo de Vera ha sido la encargada de leer un manifiesto en defensa de Salmerón y de una vida de lucha "desesperada" por proteger a su hija de un condenado por maltrato.

"¿Qué más argumentos necesitan el presidente del Gobierno y la ministra de Justicia para indultar a María?", indicaba el manifiesto.