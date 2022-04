Podemos, IU, Más País y las izquierdas verdes ultiman una lista conjunta en Andalucía aunque aún discuten la marca y el candidato

Las negociaciones para que la izquierda a la izquierda del PSOE se presente unida -a excepción de los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez- a las próximas elecciones andaluzas han cobrado un nuevo impulso y están bien encaminadas para cerrarse con éxito. Así lo confirman varias fuentes apenas unas horas después de que el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, confirmase que los comicios se adelantarán a "antes del verano" en lugar de celebrarse en diciembre, cuando estaban previstos de forma ordinaria.

Salvo que algo se tuerza en el último momento, en esta candidatura unitaria estarían presentes Podemos, IU, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Esos partidos, no obstante, aún no tienen cerrados dos aspectos clave de la lista: el candidato a presidir la Junta de Andalucía y la marca con la que acudirían a las urnas. El segundo asunto es el que más avanzado está, ya que desde diversas fuentes se apunta al nombre "Por Andalucía" como una denominación que habría generado una amplia aceptación por casi todas las partes.

No obstante, fuentes de Podemos rechazan que hayan dado su beneplácito a ese nombre y aseguran que se sigue negociando. "Es una filtración interesada que no va a favor del acuerdo", denuncian los morados, mientras otros dirigentes del partido aseguran que otras formaciones tampoco estarían especialmente entusiasmadas con la marca "Por Andalucía". La resistencia de Podemos sorprende dado que, en público, la formación ha asegurado que no dudará en deshacerse de su marca para las próximas elecciones generales si Yolanda Díaz así lo requiere para ser candidata.

El asunto del cabeza de lista en Andalucía es más espinoso y, de hecho, fuentes de Podemos consideran que no se resolverá hasta el último momento, como por otra parte sucede tradicionalmente cuando se negocian candidaturas conjuntas entre varios partidos, que suelen apurar los tiempos al máximo para intentar conseguir el mayor peso posible en la coalición. Más País, el partido de Íñigo Errejón, ha presionado desde el primer momento para elegir a un candidato independiente, ajeno a los partidos y con prestigio entre la sociedad civil, y fuentes de la formación aseguran que es una idea compartida por buena parte del resto de las organizaciones.

En paralelo, sin embargo, Podemos ha iniciado un proceso de elecciones primarias en el que la dirección apoya a Juan Antonio Delgado, diputado en el Congreso y guardia civil de profesión, para ser elegido candidato. Los morados recuerdan que, por estatutos, están obligados a celebrar primarias, y sostienen que el hecho de nominar a Delgado como su líder electoral no implica necesariamente que tenga que ocupar el primer puesto de una lista conjunta, sino el primero de los lugares que se asignaran a Podemos en la misma.

No obstante, fuentes de otros partidos consideran que los morados están haciendo movimientos para situar a Delgado como el candidato de toda la coalición en lugar de intentar conseguir el apoyo de una figura externa y de prestigio. La apuesta por Delgado, de hecho, no es solo de Podemos Andalucía, sino también de la dirección estatal morada, y se escenificó este lunes en un acto celebrado en Sevilla en el que participaron tanto él como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la coordinadora del partido en Andalucía, Martina Velarde.

El resto de las listas

Fuentes de la formación que lidera Belarra admiten que, en general, la composición de las candidaturas es uno de los escollos que aún quedan por salvar para cerrar el acuerdo. Más allá del candidato, las expectativas electorales para los próximos comicios son de una ligera bajada para la izquierda a la izquierda del PSOE, que en 2018 se presentó agrupada bajo la marca Adelante Andalucía y obtuvo el 16,2% de los votos y 17 escaños. Para las próximas elecciones, y después de una legislatura de una profundísima crisis interna que acabó con Teresa Rodríguez escindida de Unidas Podemos, la lista conjunta consideraría un resultado aceptable obtener 12 o 13 diputados.

Por ello, los puestos de salida -aquellos que tienen casi asegurado obtener representación- cotizan caro, especialmente cuando son tantas las organizaciones que confluirán en la misma candidatura y que aspiran a obtener, al menos, un diputado. Más País, por ejemplo, quiere garantizarse que su líder en Andalucía, Esperanza Gómez -muy próxima a Errejón-, consiga escaño, y además aspiran a liderar la lista en una de las provincias para consolidar el peso de una de las pocas estructuras autonómicas de Más País con cierta potencia.

Son tres las provincias cuyo número uno tiene casi asegurado entrar al Parlamento: Sevilla, Málaga y Cádiz, con Granada como otra de las muy probables. Gómez es sevillana, por lo que sería esa la provincia por la que aspiraría a concurrir, pero ese puesto, el del número 1 por Sevilla, estaría reservado a quien finalmente sea el candidato a presidir la Junta si así lo desea. Además, liderar la lista en la provincia de la capital andaluza es un caramelo que se disputarán todos los partidos de la lista conjunta, y tanto Podemos como IU tienen un peso bastante mayor que Más País en la comunidad.