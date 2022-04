Interior aprovecha la cumbre de la OTAN para equipar las pistolas 'táser' que compró para la Policía hace tres años y aún no ha estrenado

El dispositivo de seguridad en el que ya trabaja la Policía Nacional para la cumbre de la OTAN que se celebrará el 29 y 30 de junio en Madrid contempla la posibilidad de utilizar por primera vez las pistolas eléctricas, pistolas Táser, que el Gobierno adquirió en 2019 pero que hasta ahora no ha utilizado nunca. Para ello, ha aprovechado los preparativos de la reunión de la Alianza Atlántica para comprar 6.000 cargadores necesarios para que el millar de armas de este tipo puedan funcionar.

Esta adquisición de "cartuchos de movilizador eléctrico" tiene un coste total de 341.220 euros y forma parte del presupuesto de casi dos millones de euros en los que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional han cuantificado la adquisición de medios materiales que es "imprescindible" hacer para garantizar la seguridad del evento. Forman parte del gasto total de 37 millones que el Gobierno piensa hacer en compras y contrataciones "sin publicidad" para el desarrollo de la cumbre.

En el plano de la seguridad, una memoria justificativa de compras de emergencia con el membrete del ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska y de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional señala que la cumbre de la OTAN "será un importante reto logístico por la presencia de jefes de Estado y de Gobierno y delegaciones de los países miembros en Madrid". "La seguridad del evento será uno de los puntos más delicados y de mayor trascendencia", dice el documento, que subraya que "actualmente varias organizaciones y grupos sociales ya anuncian protestas, como sucedió en anteriores cumbres".

Armas polémicas sin utilizar

Con este objetivo, el Gobierno tiene previsto comprar por el procedimiento de emergencia y sin licitación pública por valor de 1,9 millones 100 arcos detectores de metales, 10 escáneres de inspección de paquetería, 1.050 cámaras personales, 40 circuitos cerrados de televisión, así como 6.000 cartuchos de inmovilizador eléctrico. Es decir, cargadores para las pistolas Táser que se compró para la Policía Nacional en 2019, que todavía no se han utilizado y que Interior prevé que pueda estrenarse su uso en la cumbre de la OTAN.

Según explican en el departamento de Grande-Marlaska, la Policía Nacional tiene 1.000 unidades de estas pistolas eléctricas y la Guardia Civil, otras 50 y que aunque ya se han impartido los cursos de formación pertinentes para ello, de momento no se han empleado, tal y como también indican fuentes sindicales policiales. Quienes sí utilizan esta polémica arma son los Mossos d'Esquadra. En noviembre pasado, un hombre que amenazaba a su familia con cuchillos murió en Barcelona tras recibir una descarga eléctrica de uno de estos dispositivos.

En todo caso, hasta ahora su uso habría sido muy limitado, puesto que la compra del millar de pistolas no vino acompañada con unidades suficientes de dos complementos que tanto Interior como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reconocen que son imprescindibles, cargadores y videocámaras. En este último caso, porque es obligatorio que cada disparo que se haga con ellas quede registrado.

Fuentes del SUP indican que del millar de pistolas eléctricas de que dispone la Policía Nacional no habrían podido utilizarse más de un centenar, debido a que hasta ahora solo tienen unos 100 cargadores, que regaló la casa a la que hace dos años y medio se adquirieron. Las compras previstas ahora de cara a la Cumbre de la OTAN suplen esta carencia. Para el SUP la cifra de 6.000 nuevas unidades "está bien", dado que cada cargador permite hacer entre cuatro y seis disparos.

Distinto es lo que ocurre con el otro elemento necesario para utilizar las pistolas táser, las videocámaras que deben registrar cada vez que se dispare con ellas. Según el SUP, a día de hoy hay 150 para 1.000 armas, una cantidad muy escasa teniendo en cuenta además que son necesarias dos cámaras por pistola, porque su batería solo dura 12 horas. Fuentes de Interior aseguran que habrá suficientes y que este aspecto "está resuelto".

1,9 millones a cargo de Interior

El Gobierno adquirirá 6.000 cargadores sin concurso público en el marco de la reunión de la Alianza Atlántica, tal y como se indica en una memoria justificativa de estas compras. "La dotación de material necesario a adquirir para despliegue del dispositivo policial previsto para garantizar el desarrollo de este encuentro [la cumbre de la OTAN], en el marco de un entorno seguro, tiene un coste total estimado de 1.956.564,52 €", se lee en el documento.

La compra de este equipamiento policial irá a cargo de la partida de "seguridad ciudadana", que en el Presupuesto en curso supone un 80% de su presupuesto y asciende a 7.442 millones de euros, un 5,2% que en el anterior. La mayor parte se destina a personal, con 6.098 millones en una partida que incluye 15 ámbitos: defensa nacional, lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado, no proliferación de armas de destrucción masiva, contrainteligencia, ciberseguridad, seguridad marítima, del espacio aéreo y ultratarrestre, protección de infraestructuras críticas, seguridad económica y financiera, energética, frente a pandemias y epidemias y preservación del medio ambiente.

Asimismo, la compra de cargadores para poder utilizar las pistolas táser forma parte de los 37 millones de euros que el Gobierno va a adjudicar "sin publicidad" para organizar la Cumbre de la OTAN, en la que la mayor parte de este dinero irá destinado al acondicionamiento del espacio donde tendrá lugar la reunión de la Alianza Atlántica -14,1 millones-, en el IFEMA, donde la cesión de espacios tiene un coste previsto de 4,8 millones.

Acercar la OTAN a la sociedad civil

El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes una primera planificación, económica en este caso, a la que el presidente, Pedro Sánchez, ha dado una pátina de "histórica" y también un espíritu de celebración del 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Asimismo, Sánchez quiere también que esta reunión, que traerá a Madrid al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al resto de dirigentes de los países de la Alianza, sirva para acercar la Alianza Atlántica a la sociedad civil.

"El planteamiento del Gobierno es que la cumbre de la OTAN también sea una oportunidad para abrir una conversación con la sociedad civil, para que la sociedad civil en España sea consciente del importante papel que juega la OTAN en la seguridad de nuestro país", dijo Sánchez en octubre del año pasado en una declaración institucional en Moncloa junto al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, que dio en Madrid el respaldo definitivo para celebrar la cumbre, que ya se había anunciado en la reunión anterior, en junio de 2021 en Bélgica.

Entonces, el anuncio de que España volvería a acoger una cumbre de la OTAN 25 años de la primera vez y en el 40 aniversario de su entrada en la Alianza Atlántica quedó deslucida por el decepcionante 'paseo' entre Sánchez y Biden que Moncloa difundió en lo que en realidad fue un encuentro de apenas segundos en un pasillo.

Sin embargo, Sánchez considera que además de celebrar esas dos efemérides, la cumbre de la OTAN de Madrid "será muy importante" porque se celebra en un "momento histórico", de momento en el marco de la guerra de Rusia en Ucrania, y que tiene en la agenda "renovar el concepto estratégico" de la Alianza Atlántica para los próximos 10 años, para fortalecer la unión entre sus miembros, las relaciones con países terceros y hacer frente a desafíos comunes. Entre ellos, el secretario general de la OTAN ya hablaba en octubre del "comportamiento cada vez más agresivo" de Rusia, más de cinco meses antes de que atacara Ucrania y también del "poder económico y militar" que China utiliza "para intimidar a otros".

En su reunión de octubre en Moncloa Sánchez prometió a Stoltenberg que "el Gobierno de España se va a volcar" en la celebración de esta cumbre y que "va a poder contar con todas sus capacidades".