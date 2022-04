Confusión por un tuit de Metro de Madrid: dice que las mascarillas en andenes siguen siendo obligatorias pero el BOE le contradice

El uso de la mascarilla ha dejado de ser obligatoria este miércoles en España en todos los espacios interiores, salvo en medios de transporte, centros sanitarios y residencias de mayores. En cuanto a los medios de transporte, el Boletín Oficial del Estado (BOE) añade que "se ha considerado que esta obligación de utilización de la mascarilla no debe mantenerse para los andenes y estaciones de viajeros". Este ha sido uno de los detalles de la letra pequeña del decreto que más confusión ha ocasionado, especialmente entre los usuarios de Metro de Madrid.

Este martes 19 de abril, un día antes de que haya sido publicado el texto de la nueva normal en el BOE, Metro de Madrid publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que rezaba: "Importante: recuerda que a partir de mañana [por este miércoles] la mascarilla sigue siendo obligatoria en Metro y en todo el transporte público. Cubre correctamente nariz y boca".

Este mensaje reúne múltiples respuestas en las que los pasajeros de Metro de Madrid replican con el texto publicado este miércoles en el BOE, en el que se especifica que "en andenes y estaciones de viaje" no es obligatorio seguir llevando mascarilla y esta medida de protección frente a la covid y otras enfermedades respiratorias pasa a ser una opción personal.

Sí, en todas las instalaciones. Un saludo. — Metro de Madrid (@metro_madrid) April 19, 2022

Según el BOE, la mascarilla sigue siendo de uso obligatorio en "el transporte aéreo, por ferrocarril o por cable, en el transporte público de viajeros y en los espacios cerrados de buques y embarcaciones, cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. No obstante, se ha considerado que esta obligación de utilización de la mascarilla no debe mantenerse para los andenes y estaciones de viajeros".

En cambio, Metro de Madrid informó este martes que sigue siendo obligatoria "en todas las instalaciones". Este mensaje ha creado confusión entre los usuarios de las redes sociales y pasajeros de Metro de Madrid, que además de responder con el texto que este miércoles publica el BOE también han adjuntado pantallazos de la información abreviada difundida por el Gobierno central.

No dice eso el Real Decreto del gobierno: pic.twitter.com/Hf013HAlAB — Salva Clemente (@ClementeSalva) April 19, 2022

"Solo en los trenes"

Fuentes de Metro de Madrid han asegurado este miércoles a 20minutos que desde la empresa de transporte se van a "cumplir todas las normas sanitarias que Sanidad". Así pues, la norma ya "solo obliga a llevar la mascarilla en los trenes", y así se va a aplicar en Metro de Madrid, aseguran las fuentes consultadas. Asimismo, la entidad está esperando las instrucciones correspondientes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ahora tiene que publicar su norma autonómica adaptada a la nueva ley nacional.

Con todo, el primer día de vida de la nueva normativa sobre las mascarillas ha arrancado con confusión en Metro de Madrid. Un usuario ha comentado a través de la citada red social que ha discutido de forma "cordial" con un vigilante de Metro de Madrid por la letra pequeña de la ley, que sí permite quitarse las mascarillas en andenes, al contrario de lo que le indicaba el trabajador.