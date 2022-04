Ni un juguete fuera de lugar: la solución para que los niños ordenen su habitación está en Amazon (¡y tiene tres modelos rebajados!)

A los niños pequeños les cuesta recoger. Y, aunque hay excepciones, una de las peleas domésticas más habituales es conseguir que nuestros hijos ordenen su habitación. Su dormitorio es su cuartel general y, en ocasiones, reina el caos. Piezas de Lego por el suelo, rotuladores y papeles, libros, ropa... Un totum revolutum que puede acabar con la paciencia de muchos padres, y que es posible reconducir con sencillas pautas y alguna que otra ayuda.

El primer paso de para una habitación en orden es ponerse a recoger junto a nuestros hijos. Cuesta mucho, sobre todo si son pequeños, pero deben aprender que, con un poco de esfuerzo, la habitación está mucho mejor y los juguetes se encuentran más rápido. Además, hay que enseñar a los niños el hábito de recoger siempre cuando se ha terminado de jugar, pera que conviertan el acto de ordenar en parte del juego. Tener un lugar para cada juguete es importante, porque así, ellos saben dónde tienen que colocar cada cosa. Y, si los estantes y cajas para guardar las cosas son accesibles, harán todo sin nuestra ayuda.

Por eso son tan útiles las estanterías de pequeño tamaño que permiten ordenar y clasificar los juguetes y que caben en cualquier rincón de su habitación. Además, con las rebajas de primavera de Amazon, en 20deCompras hemos encontrado tres modelos rebajados de Songmics con más de 5.000 valoraciones y casi cinco estrellas.

Estantes rígidos y espacio para los libros

Este modelo incluye seis cajas rígidas de colores para guardar los juguetes de forma sencilla y tres baldas para dejar los libros y cuadernos. Mide 86 centímetros de alto y 83 de ancho para que los niños accedan a ella sin ayuda. Además, en estos días tiene un descuento del 16% y su precio se reduce a 66,19 euros en el ecommerce.

Estantería rígida con baldas para libros. Amazon

Ligera y de madera de arce

Hay niños que adoran leer y pintar. Su cuarto acaba siendo como el taller de un artista, lleno de rotuladores, pinceles y libros de todos los tamaños. Por eso, una estantería específica para esos útiles es buena idea. Este modelo está elaborado en madera de arce y sus distribuidores son de tela de colores. Tiene capacidad para 25 libros y los 3 bolsillos en la parte inferior proporcionan el espacio adicional para los útiles escolares.

Estantería ligera para guardar libros. Amazon

Con cajones de tela y espacio para los libros

Esta estantería de 86 centímetros de ancho y 78 de alto es otro de los modelos rebajados en Amazon y solo cuesta 46,49 euros. Está hecha de madera e incluye 9 cajones de tela en tres colores: amarillo, azul y verde de varios tamaños para que los niños aprendan a categorizar y ordenar sus juguetes. Además, en la parte superior tiene un espacio para ordenar los libros y cuadernos.

Estantería con cajones de tela. Amazon

