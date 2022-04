Los juguetes y los puzles no son solo cosa de niños. Aunque conforme nos vamos haciendo mayores las rutinas ajetreadas no nos permiten dedicar demasiado tiempo a nuestros pasatiempos, son muchos los que encuentran en las maquetas, en los videojuegos y en los sets de construcción un entretenimiento apto para adultos. Así lo demuestra, por ejemplo, el catálogo de propuestas que Lego tiene para mayores donde podemos encontrar reproducciones en la versión del juego de bloques de vehículos, monumentos históricos y películas famosas. Y, si hay niños en casa, apostar por este tipo de juguetes nos invita a pasar tiempo juntos creando historias y construyendo diferentes escenarios.

Dado que la marca es una de las favoritas de pequeños y mayores, no es de extrañar que sean pocos los que pueden resistirse a añadir un nuevo set a su colección cuando estos tienen buen precio. ¡Y en 20deCompras siempre estamos atentos para avisarte cuando esto ocurre! Buceando en las ofertas de primavera de Amazon hemos encontrado algunas propuestas de Lego con hasta un 30% de descuento y hay una que nos ha enamorado. Como fieles seguidores de Harry Potter, queremos incluir en nuestra colección el set para recrear la torre de astronomía de la película, kit en el que hoy puedes ahorrar 34 euros en su compra.

La torre de astronomía, de Lego. Amazon

Ostentando las cinco estrellas doradas, la torre de astronomía de Hogwarts es, sin duda, una de las piezas más bonitas de Lego en lo que al mundo mágico de Harry Potter se refiere. Y es que, además del realismo de la construcción, la maqueta incluye plantas de mandrágora, cartas, varitas, un libro de pociones, una escoba, pasteles, copas de vino, linternas, antorchas y velas para darle es aspecto realista que se espera. ¿Lo mejor? Que si apuestas ahora por ella, te ahorras 34 euros en la compra.

Más, ¡por favor!

En Amazon, lejos de conformarse con rebajar este clásico que hará las delicias de los aficionados de todas las edades, ha decidido apostar por unas rebajas integrales en numerosos kits de Lego. Entre los que, como cabe esperar, ¡ya tenemos algún que otro favorito! Ejemplo de ello es el coche de los Cazafantasmas, al que no le falta detalle. ¿Te lo llevas a casa o quieres seguir buceando por su catálogo?

